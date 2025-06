"GROBARI, BEZ VREĐANJA... PREVELIKOG!" Bogdan Karaičić moli pred Partizan - FMP: Ničije majke, bake i sestre...

Pomoćni trener Partizana Bogdan Karaičić čestitao je FMP-u na pobedi (78:69) u drugom meču polufinalne serije plej-ofa Superlige Srbije i pozvao navijače da u četvrtak majstorica prođe bez "prevelikog vređanja".

FOTO: Printskrin/SK

Treća, odlučujuća utakmica igra se u četvrtak od 20 sati u hali "Aleksandar Nikolić".





"Čestitao bih FMP-u, i na prvoj utakmici i na drugoj. U prvoj sam se malo zaneo pa nisam stigao. Izvinjavam se što im nisam čestitao. Oni su dali maksimum. Nije lako ni njima ni Spartaku da mesec dana čekaju nas, ne znajući kada je sledeća utakmica, za šta igraju, kad i protiv koga. Verujem da im je psihički jako teško bilo da se spreme za celo ovo polufinale. Svaka čast na istrajnosti", rekao je Karaičić na konferenciji za medije posle druge utakmice.



Karaičić je istakao da ekipa ima probleme sa povredama.

"Ajzak Bonga i Vanja Marinković su sa sitnim povredama. Za sada nisu u mogućnosti da igraju zbog određenih problema, da se oni ne bi povećali, za njihove sledeće nastupe u reprezentacijama. Što se tiče Alekseja Pokuševskog, osetio je jak bol u kolenu negde u drugoj četvrtini, odnosno već na zagrevanju, probao je. Neke naznake su da je možda i ozbiljnija povreda, tako da nismo želeli da dovedemo u rizik neku veliku operaciju. Dobar je momak, kao i svi ostali i nadamo se da povreda nije toliko velika", naveo je Karaičić.





Istakao je Karaičić da bi voleo da "majstorica" protekne u znaku fer-pleja."Ja nisam merna jedinica i trenutno sam niko i ništa, ali bih zamolio navijače da ta utakmica bude bez prevelikog vređanja. Kad to kažem prevelikog, ohrabriću se da kažem, ničije majke, bake i sestre. Mislim da bi to trebalo da stane. Nemojte da radite ljudima ono što ne želite vama da se radi. Vama je Željko Obradović uvek govorio da želi da zaustavi to", dodao je on.







"Ja bih voleo da se sledeća utakmica završi, a da fokus bude na igračima, a ne na funkcionerima. Hajde da se igramo košarke, da se radujemo, i neka pobedi bolji. Pa ako to bude FMP, da im mi čestitamo i da svi uživamo koliko je to moguće, bez prevelikog vređanja. Vređajte nekoga ko treba, a ne majke nečije, bake, žene i sestre", zakjučio je Karaičić.

Pobednik serije će od nedelje, 22. juna, igrati finalnu seriju protiv subotičkog Spartaka, koji je sa 2:0 eliminisao Crvenu zvezdu.

