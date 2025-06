ŠTA URADISTE, CRNI CRNOGORCI? Oglasio se trener Budućnosti nakon šokantnog poraza od Partizana

Košarkaši Partizana pobedili su Budućnost rezultatom 94:88 u prvoj utakmici finala ABA lige.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Izabranici Željka Obradovića su u dva navrata imali zaostatak od 9 poena, a košem Jogija Ferela na minut pre kraja bilo je 81:73 i delovalo je da je sve gotovo. Kada pogledamo, stvari su još neverovatnije. Budućnost je vodila 83:75 na 39 sekundi pre kraja utakmice, kada je trojka Sterlinga Brauna ulazila u koš.

I onda šo, produžeci, kasnije i trijumf Partizana koji i te kako boli u Podgorici.

– Čestitke Partizanu, nisu odustali i to im se isplatilo uz naše neke greške - započeo je Andrej Žakelj obraćanje, dodajući da je utakmica bila zanimljiva za gledanje:

– Dobra utakmica, lepa za gledanje, nervozna, preokreti. U trećoj četvrtini smo lošije krenuli, probali sa Rajtom, ali nije išlo. To je košarka... Nekada dobiješ, nekada gubiš.

Trener Budućnosti nije bežao od odgovornosti i istakao da je bilo prostora za bolju završnicu:

– Sigurno smo mogli drugačije ili pametnije, ali dešava se to. To je prva utakmica i za dva dana je nova.

Povrede su dodatno otežale posao Podgoričanima, a Žakelj je objasnio situaciju s povređenim igračima:

– Rajta smo probali na silu danas. Dao je više što je mogao. Do ove utakmice nije trenirao od Zvezde. Probao je i nije išlo, ali dobro. Ima karakter, išao je preko bola, videćemo kako će biti za dva dana. Za Morgana ne znam, u pitanju je zglob, ali ne izgleda dobro. Ne ide nam na ruku što je utakmica prekosutra, ali moramo da idemo dalje.

Komentarišući ključni trenutak koji je okrenuo tok meča, Žakelj je rekao:

– Znali smo da će ići na faul bez obzira na to na kojoj polovini dobiješ loptu. Nije bio plan da se tako odigra, ali šta da se radi, ne ide uvek sve po planu.

Jedno od pitanja ticalo se Tajrika Džonsa, dominantnog centra Partizana koji je bio jedan od ključnih igrača utakmice:

– Kamenjaš je do kraja igrao solidnu utakmicu. Džons svakako ima kvaliteta, to je evroligaš. Kamenjaš daje svoj maksimum, on zna šta mu zameram, ali sve ostalo, u odbrani i ostalo je dobro. Džons ima kvalitet, nema tu šta.

Na kraju, Žakelj se osvrnuo na psihološko stanje ekipe i izazove koji slede u nastavku serije:

– Dešavaju se takve stvari sa nama danas. Psihički je vrlo teško, potrošena su oba tima, ali sada je momentum na strani Partizana. Sutra idemo dalje, sastanak, video, da razgovaramo i nađemo motivaciju za subotu - rekao je Andrej Žakelj.

Bonus video: Crno-bela simfonija - predstavljanje igrača KK Partizan