"ZVEZDA JE BILA KLJUČNA ZA MOJU KARIJERU": DŽordan Lojd se prisetio perioda u crveno-belom dresu

AMERIČKI košarkaš Džordan Lojd igraće sa svojim Monakom u finalu Evrolige. On se nakon pobede nad Olimpijakosom (78:68) prisetio perioda provedenog u Crvenoj zvezdi.

On je najpre analizirao duel sa timom iz Pireja. Bio je zadovoljan kako su ga odigrali on i saigrači.

- Odigrali smo vrhunsku utakmicu, ispoštovali smo plan utakmice, svaki igrač je iskočio i odigrao dobro. Verujemo u sebe, pričali smo dosta u pripremi ove utakmice i o tome kako treba da se fokusiramo na sebe. Imali smo takođe dodatnu motivaciju zato što su nas savladali pre dve godine u polufinalu. Osećaj je sjajan, ali posao nije završen. Moramo ovako da odigramo i u nedelju - rekao je Lojd.

Bek Kneževa je istakao da je Zvezda bila prekretnica u njegovoj karijeri.

- Prilično je ludo. Pričali smo o tome, momci su pričali o tom "autsajderskom" mentalitetu. Uvek su me potcenjivali, ali uvek sam imao tu borbenost u sebi. Biti u Zvezdi bio je ključni trenutak za moju karijeru. I zahvalan sam na tome. Nadam se da imam još dosta košarke pred sobom.

Lojd je 2019. godine osvojio NBA ligu sa Torontom, a sad ima priliku da osvoji i Evroligu.

- Blagosloven sam što sam uvek bio u dobrim ekipama. Šta god bilo, trudim se da uradim svoj zadatak. U nedelju je ključno da uđemo u meč bistre glave, da budemo fizički agresivni i zabavimo se. Da prosto uživamo u trenutku pošto se ovo ne dešava često u karijeri.

Morao je da pomene i Sašu Obradovića sa kojim je sarađivao u Zvezdi i Monaku.

- Saša i ja imamo dugu istoriju. On je veoma važan čovek u mojoj karijeri. To sam i javno rekao, to je neko kome sam zaista blizak i koga mnogo cenim. Pružio mi je mnogo "tvrde ljubavi" dok sam bio u Zvezdi i ovde u Monaku. On ima mnogo zasluga. I naravno, dolazak Spanulisa, učiti od legende kao što je Vasilis, i kao igrač i kao trener – to je nešto posebno. Kao što sam rekao, blagosloven sam što sam radio sa takvim ljudima - zaključio je Lojd.

Podsetimo, finale Evrolige u kom se sastaju Monako i Fenerbahče na programu je u nedelju od 19 časova.

