"PECKANJE" PRED FAJNAL-FOR EVROLIGE: Košarkaš Fenerbahčea uputio "prozivke" na račun jednog igrača Panatinaikosa

Nije ostalo još mnogo vremena do početka fajnal-fora Evrolige u Abu Dabiju. Turnir je na programu od 23. do 25. maja a nekoliko dana pred početak košarkaš Fenerbahčea je "pecnuo" igrača Panatinaikosa.

Naime, Boldvin bi trebalo da vodi direktan okršaj sa jednim od najboljih defanzivaca u Evroligi Džerijanom Grentom, a francuski Skweek je upitao momka iz Nju Džersija zbog čega je njegov sunarodnik toliko dobar odbrambeni igrač. Usledio je kratak odgovor kojem se malo ko nadao i koji nagoveštava da Boldvin nema neko preterano pozitivno mišljenje o beku Panatinaikosa.

- On pravi mnogo faulova i to je to - rekao je bek šuter tima sa Bosfora.

Biće zanimljivo gledati direktan okršaj dvojice Amerikanaca, pogotovo posle ovih reči koje je uputio as Fenerbahčea.

