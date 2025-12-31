Košarka

NAJBOLJI PRED NOVU GODINU: Dvejn Vašington MVP ABA lige za decembar

Filip Milošević

31. 12. 2025. u 11:29

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington najkorisniji je igrač (MVP) ABA lige za decembar, saopšteno je danas iz tog takmičenja.

Foto: Profimedia

Amerikanac je u sve četiri pobede Partizana u decembru u ABA ligi u proseku beležio 26.5 poena, dva skoka, 3.5 asistencija, i 2.3 ukradene lopte, uz prosečan indeks korisnosti od 29.

