"SKANDIRANJE NJIHOVO ME ČINI JOŠ BOLJIM IGRAČEM!" Zek Ledej nakon trijumfa Milana protiv Zvezde

KOŠARKAŠI Crvene zvezde sastali su se sa neugodnim protivnikom - Olimpijom iz Milana. Nakon neizvesne završnice slavili su Italijani 82:80. Nakon meča, bivši as Partizana Zek Ledej pričao je za Meridian sport o ambijentu, utakmicama protiv beogradskih crveno-belih, Mirotiću.

- Uvek je lepo vratiti se kući – u Beograd. Sjajna atmosfera, divno je pobediti ovde - rekao je Ledej za Meridian sport.

Kao pravi takmičar, Amerikanca inspiriše ambijent poput beogradskog, pa čak i kada je okrenut protiv njega.

- Stalno imam motiv kada igram protiv Zvezde. Imaju dobar tim ove godine. Drago mi je što smo odigrali timski i odneli pobedu.

Od prvog do poslednjeg trenutka, Zvezdini navijači su bili neprijateljski nastrojeni prema Ledeju, što je bilo i za očekivati. Očigledno se nije odrazilo na njega, pošto postigao 15 poena uz pet uhvaćenih lopti.

- Ne smeta mi njihovo skandiranje, već me to čini boljim igračem. Još je zabavnije igrati u takvom ambijentu, biti sa braćom ovde – i pobediti.

Osetilo se samopouzdanje u igri Ledeja, kao i ostatka tima, koji je odbio sve nalete crveno-belih i na kraju slavio u drami.

- Bio sam siguran u pobedu kad smo počeli da ih zaustavljamo odbranom na kraju. Znao sam da Mirotić, Šilds i ja možemo zatvoriti utakmicu. Tako smo počeli da se branimo bolje. Znao sam da ćemo učiniti sve za pobedu.

Igrati sa Nikolom Mirotićem u timu je privilegija za Amerikanca. Raduje se svakom novom treningu sa podgoričkim košarkašem.

- On mi je kao brat. Učimo jedan od drugog svakodnevno. Takmičimo se i svaki dan i napredujemo. To je sve što možete tražiti od saigrača. Najviši nivo. On je kao brat. Tako da je dobro.

Milano je pobedom u Beogradu došao do 16 skalpa u sezoni, čime se izjednačio sa Zvezdom i Parizom.

- Ogromna pobeda, zaista ogromna! Svaka pobeda je sad ogromna u sezoni. Moramo to iskoristiti i rasti iz meča u meč.

U novembru je kao gost Beograda bio dočekan ovacijama, sada pogrdnim skandiranjem. Iako glavni grad Srbije ima dva lice za doček Ledeja, njegova ljubav prema Srbiji se ne menja, kao ni povezanost za Partizanom.

- Ne menja se moja perspektiva. I dalje volim Srbiju. Znam da je to sve deo košarke u Srbiji. Krvarim crno-belo i krvariću crno-belo do kraja života. Dobro je pobediti ovde i vratiti se uopšte - zaključio je Ledej za Meridian sport.

