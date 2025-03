AJD' ŠTO JE PRESTIGAO VILTA ČEMBRLENA, NEGO JOŠ I OVO! Nikola Jokić - neponovljivi

Most AST in a game by a Center:



22 — Nikola Jokic

21 — Wilt Chamberlain

19 — Nikola Jokic

19 — Wilt Chamberlain

18 — Nikola Jokic

18 — Nikola Jokic

17 — Nikola Jokic

17 — Nikola Jokic

17 — Nikola Jokic

17 — Wilt Chamberlain

16 — Nikola Jokic (11x) pic.twitter.com/DIfwkeFVsn — StatMamba (@StatMamba) March 8, 2025