"SVAKA UTAKMICA JE FINALE"! Ognjen Dobrić o gostovanju u Minhenu i nikad zanimljivijoj završnici Evrolige

Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić izjavio je da očekuje napornu i tešku utakmicu protiv Bajerna u Evroligi i dodao da veruje u pobedu svog tima u Minhenu.

FOTO: M. Vukadinović

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 20.30 časova u Minhenu ekipi Bajerna u 28. kolu Evrolige.

"Ambicije su uvek najveće, da se odigra na pobedu i da se odigra dobra utakmica. Imali smo dobar meč sa njima u prvom delu sezone, nije bilo lako, pobedili smo, ništa nije lako u Evroligi. Očekujem tamo tešku i napornu utakmicu. Nadam se da ćemo biti fokusirani svih 40 minuta da uradimo posao kako najbolje znamo i da probamo da dođemo do pobede", rekao je Dobrić na konferenciji za medije.

Košarkaši Crvene zvezde su u prvom ovosezonskom duelu dva kluba 29. novembra prošle godine pobedili Bajern u Beogradu rezultatom 101:77.

"Trideset razlike nije realno, iskoristili smo momentum na toj utakmici. Svi znamo da se dešava slučajno da nekoga pobediš nekoga 30 razlike u Evroligi. Ne možemo tako da gledamo, pobedili smo lako tu utakmicu, pobedićemo ponovo. Nije bila utakmica, izgledalo je rezultatski drugačije. Znamo kakav je Bajern protivnik, moramo da pogledamo tabelu. Oni igraju dobro ove sezone i moramo to da poštujemo. Pokazali smo da možemo da ih pobedimo i da igramo sa njima. To moramo da pokažemo i na narednoj utakmici, ne možemo da živimo od prethodne. Moramo to sve opet da pokažemo na terenu i da ih opet pobedimo", dodao je košarkaš Zvezde.

Crvena zvezda i Bajern su u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležili po 16 pobeda i 11 poraza.

"Sve utakmice su bitne, svaka pobeda mnogo znači, ima još sedam utakmica do kraja. Znamo koliko se timova bori za Top 6 i Top 10. Konkurencija je izuzetno jaka i svaka utakmica je kao finale. Nemamo sada prava na neke greške", istakao je Dobrić.

Zvezda će imati podršku navijača u Minhenu.

"Uvek imamo veliki broj navijača u Nemačkoj. Pružaju nam podršku. Naprave atmosferu kao da igramo na svom terenu, jedva čekam da ih vidim", naveo je košarkaš Crvene zvezde.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu