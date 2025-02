"JA BIH TO UKINUO!" Trener Boston seltiksa želi da izbaci ovu stvar iz košarke

NBA liga odavno je postala veliki biznis i konstatnoo uvodi inovacije u košarkašku igru, a sada je jedan zanimljiv predlog izneo i strateg Boston seltiksa.

Foto AP

Trener Boston Seltiksa Džo Mazula je istakao da bi voleo da se ukine poluvreme u NBA ligi.

- Da je do mene, voleo bih da ukinemo poluvreme. Ne mogu da podnesem poluvreme. Jednostavno ne razumem, beskorisno je. To vam daje priliku da pobegnete iz arene. Nikada to nisam razumeo iz psihološke perspektive, to je suludo, mislim da u kriketu uzimaju nekoliko sati pauze - rekao je Mazula.

