''UZBUĐEN SAM ŠTO ĆU IGRATI ZA PARTIZAN I OBRADOVIĆA!'' Ife Lundberg o predstojećoj sezoni u crno-belom dresu

Danski košarkaš jedva čeka da zaigra za Partizan, a o tome je govorio u intervjuu za portal Basketball Sphere.



- Nisam znao za te odnose između Partizana i CSKA. Zaista, nisam imao pojma, ali mislim da je to sjajno. Znam kakav odnos imaju Rusija i Srbija, pa to nekako ima smisla. Osećam se odlično, naravno. Pošto još uvek nisam zaigrao za Partizan, ne mogu da govorim o tome, ali mogu da kažem kako je bilo igrati za CSKA dve sezone i to je bilo neverovatno iskustvo - rekao je Lundberg.O konkeciji Dimitrisa Itudisa i Željka Obradovića zna malo više.- Zamišljam da će odlazak u Srbiju i igranje za Partizan, gde ću igrati za mentora mog bivšeg trenera, Željka Obradovića, biti sjajna prilika za mene i sjajno iskustvo, baš kao što je bilo i u CSKA - rekao je Danac i potom objasnio šta za njega znači igranje za Partizan i Željka Obradovića.- Veoma sam uzbuđen što ću igrati za Željka Obradovića. On je razlog zašto sam odlučio da dođem u Partizan. Imati priliku da igrate za trenera koji se smatra najvećim svih vremena u Evropi je nešto zaista posebno. Siguran sam da može da mi pomogne da rastem i razvijam svoju igru, te da je podignem na viši nivo.Podelio je i detalje razgovora sa Nikolom Milutinovim.- Samo je rekao da igranje u Srbiji nije isto kao igranje po drugim mestima u Evropi, i da ću, ako ikada budem imao priliku da odem tamo, razumeti šta je mislio u smislu te kulture. Dakle, pretpostavljam da ćemo uskoro saznati.Ipak, mnogo više čuo je od Ognjena Dobrića, sa kojim je prošle sezone bio saigrač u Virtusu.- Razgovarao sam sa Dobrićem. Naravno, navijao sam za njega tokom Olimpijskih igara jer mi je bio saigrač u Virtusu. Mnogo mi se dopao kao osoba i kao igrač. Mislim da je sjajan. Imali smo odličnu hemiju i dobar odnos tokom našeg zajedničkog vremena u Virtusu. Navijao sam za njega. Malo smo pričali o tome kako će biti zabavno igrati jedan protiv drugog sledeće sezone - zaključio je Lundberg za Basketball Sphere.

