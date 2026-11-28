Luka Banki upozorava: Srbija ima vrhunske visoke igrače, moramo biti ravnopravni u skoku
TRENER "azura" svestan koliko su "orlovi" kvalitetan protivnik.
Selektor košarkaške reprezentacije Italije Luka Banki izjavio je da očekuje tešku utakmicu sa mnogo fizičkog kontakta protiv Srbije, istakavši da "orlovi" imaju sastav koji igra agresivno.
- Ovde u Beogradu nas očekuju drugačiji uslovi u odnosu na Rim - kako u pogledu okruženja, tako i kada je reč o emocionalnom ulogu - jer Srbija dolazi nakon poraza i želi da se vrati na pobednički kolosek. Kao i nama, i njima je mnogo toga u igri tokom ovog prozora. Na raspolaganju su dva mesta, a nekoliko timova je još uvek u konkurenciji. Očekujemo tešku utakmicu, sa mnogo fizičkog kontakta. Srbija ima agresivan sastav, sa vrhunskim visokim igračima. Moramo biti ravnopravni u skoku i pobrinuti se da im ne dozvolimo druge šanse za poen - rekao je Banki, a prenosi Košarkaški savez Italije.
Turska je vodeća u grupi sa učinkom 8-1, Srbija i Italija imaju po 6-3, Litvanija 5-4, Island 4-5, a Bosna i Hercegovina je poslednja sa 3-6.
Plasman na Svetsko prvenstvo koje se 2027. godine održava u Kataru izboriće tri prvoplasirane reprezentacije.
Utakmica Srbija - Italija igra se u nedelju od 19 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".
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