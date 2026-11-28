TRENER "azura" svestan koliko su "orlovi" kvalitetan protivnik.

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Selektor košarkaške reprezentacije Italije Luka Banki izjavio je da očekuje tešku utakmicu sa mnogo fizičkog kontakta protiv Srbije, istakavši da "orlovi" imaju sastav koji igra agresivno.

- Ovde u Beogradu nas očekuju drugačiji uslovi u odnosu na Rim - kako u pogledu okruženja, tako i kada je reč o emocionalnom ulogu - jer Srbija dolazi nakon poraza i želi da se vrati na pobednički kolosek. Kao i nama, i njima je mnogo toga u igri tokom ovog prozora. Na raspolaganju su dva mesta, a nekoliko timova je još uvek u konkurenciji. Očekujemo tešku utakmicu, sa mnogo fizičkog kontakta. Srbija ima agresivan sastav, sa vrhunskim visokim igračima. Moramo biti ravnopravni u skoku i pobrinuti se da im ne dozvolimo druge šanse za poen - rekao je Banki, a prenosi Košarkaški savez Italije.

Turska je vodeća u grupi sa učinkom 8-1, Srbija i Italija imaju po 6-3, Litvanija 5-4, Island 4-5, a Bosna i Hercegovina je poslednja sa 3-6.

Plasman na Svetsko prvenstvo koje se 2027. godine održava u Kataru izboriće tri prvoplasirane reprezentacije.

Utakmica Srbija - Italija igra se u nedelju od 19 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".

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