Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija - Italija
Košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se pred važnim ispitom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Posle neprijatnog i ubedljivog poraza na gostovanju Litvaniji, izabranici Dušana Alimpijevića pokušaće da se vrate na pobednički kolosek protiv Italije, pred domaćom publikom u Beogradu.
Neuspeh u Litvaniji zakomplikovao je situaciju u kvalifikacionoj grupi. Srbija je do tada imala dobru poziciju i nalazila se na drugom mestu, ali je slabom partijom dozvolila direktnom rivalu da ostvari važnu pobedu i priđe joj na samo jedan trijumf zaostatka.
Ipak, sudbina Orlova i dalje je u njihovim rukama. Reprezentacija Srbije ima priliku da popravi utisak i napravi važan korak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo, a za to će joj biti neophodne pobede protiv Italije i Litvanije na domaćem terenu.
Prva prepreka biće dobro poznata selekcija Italije, koja je u prethodnim godinama više puta pokazala da ume da bude izuzetno neugodan protivnik srpskom nacionalnom timu.
Zato je podrška sa tribina od velikog značaja, a Orlovi će pred svojim navijačima pokušati da pokažu reakciju nakon neuspeha u prethodnom kolu.
Utakmica Srbije i Italije igra se danas od 19 časova u dvorani „Aleksandar Nikolić“.
Direktan prenos obezbeđen je na kanalima Arena Sport 2 Premium i RTS.
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