LAVOVI GOSTI NIŠLIJA: Fenjeraš ARKUS Superlige za rukometaše Železničar dočekaće mladi beogradski sastav
SAMO dve utakmice 11.kola ARKUS Superlige za rukometaše odigraće se u subotu. Fenjeraš Železničar u Nišu će zgosititi beogradske Lavove, a Šamot Jugović. Metaloplastika u nedelju dočekuje Loznicu, a Crvena zvezda u ponedeljak Dinamo. Derbi kola, pa i prvenstva, Vojvodina - Partizan odložen je za 3'0. januar iduće godine, jer Novosađane u nedelju očekuje evropski ispit u Slovačkoj.
PAROVI 11. kola ARKUS Superlige za rukometaše, subota: Šamot - Jugović (19.00), Železničar - Lavovi (19.30). Nedelja: Metaloplastika - Loznica (18.00). Ponedeljak: Crvena zvezda - Dinamo (18.30). Četvrtak: Radnički - Dubočica (19.00). Vojvodina i Partizan sastaće se 30.januara iduće godine.
TABELA: Partizan 20, Dinamo 16, Vojvodina 16 (jedan meč manje), Metaloplastika 13, Radnički 11, C. zvezda 9, Dubočica 9 (jedan meč manje), Loznica 8, Lavovi 8.
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