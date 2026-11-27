JEDINSTVO NA JEDINSTVO: U osmom kolu Superlige za odbojkašice sutra će se sudariti imenjaci iz Užica i Stare Paozove
ZAHUKTAVA se šampionat odbojkašice. Sutra u osmom kolu Superlige u Užicu ćemo gledati duel dva Jedinstva, lider Železničar dočekaće Beograd, dok će Partizan ugostiti Ub. U Kruševcu će snage odmeriti Napredak i Srem, šampion TENT ugostiće subotiči Spartak, a u Beogradu je gradski derbi između Radničkog i Crvene zvezde.
OSMO kolo Superlige za odbojkašice, subota: Radnički - Crvena zvezda (15.00), Napredak - Srem (17.00), Partizan - Ub (18.00), TENT - Spartak SU (19.00), Jedinstvo UE - Jedinstvo SP (19.00), Železničar - Beograd (19.00).
TABELA: Železničar 7 pobeda, Ub 6, TENT 5, Napredak 5, Jedinstvo SP 5, C. zvezda 4, Srem 3, Partizan 2, Radnički 2, Jedinstvo UE 1, Beograd 1, Spartak SU 1.
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