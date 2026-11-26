Fudbaleri Borca iz Banja Luke dočekali su u Ligi konferencija italijanskog velikana, Atalantu. Klub iz Republike Srpske imao je 2:0 protiv apsolutnog favorita ali je sa dva igrača manje na kraju poražen 2:3.

FOTO: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Atalanta je imala više šuteva ka golu rivala, više kornera, posed od čak 62 procenata, a to nije mnogo toga donelo četi Maurisija Sarija.

Banjalučani su u sedam minuta mogli da reše pitanje pobednika. Prvo je Luka Juričić u 22. minutu doneo prednost domaćinu, a sedam minuta kasnije Matej Deket uvećao je na 2:0.

Pritisak se nizao na domaćina, a posebno od 75. minuta kada je Abel Paskual isključen, iako je samo osam minuta ranije ušao u igru. Da stvar bude gora pobrinuo se sudija Verbumen koji je dva minuta pre kraja isključio još jednog igrača Borca. Sebastijan Herera dobio je direktan crveni karton zbog oštrog starta

Nekadašnji napadač Crvene zvezde Nikola Krstović ušao je u igru u 58. minutu, a u 86. uspeo je da se upiše u strelce. Na 2:2 uvećao je Sead Kolašinac golom u 90. minutu susreta.

Ipak, potpuni preokret gostima doneo je Davide Zapakosta u trećem minutu nadoknade.

Sa druge strane nekadašnji igrač Partizana Siniša Saničanin je u igru ušao od 76. minuta.