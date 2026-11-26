Izabranici Alberta Rijere golom u samom finišu izbegli poraz.

Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno na gostovanju u Gentu (1:1), iako su do 85. minuta bili pred porazom.

Golom Mateja Gaštarova, reprezentativca Severne Makedonije, srpski šampion upisao je peti bod, kojim se za korak približio plasmanu među 24 tima na kraju takmičenja prve faze Lige konferencije.

Prethodno su izabranici trenera Alberta Rijere savladali Inter Eskaldes (2:1), koji je večeras šokirao Kopenhagen i slavio 2:0. Upravo je prvi remi, Zvezda upisala sa Dancima na Marakani (2:2), dok je jedini neuspeh doživela u Luganu (2:3).

Oko hiljadu "delija" bodrilo je crveno-bele na Gent areni i bilo njen "vetar u leđa", zbog kog su i stigli do boda.

Umeli su da nagrade zvezdaši svoje miljenike i po završetku utakmice, pošto su prvotimci srpskog prvaka prišli boksu gde su bili smešteni gostujući navijači i otpozdravili na poklike sa tribina.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

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