POSLE VELIKOG BODA: Evo šta su prvo uradili fudbaleri Zvezde u Gentu! (FOTO)
Izabranici Alberta Rijere golom u samom finišu izbegli poraz.
Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno na gostovanju u Gentu (1:1), iako su do 85. minuta bili pred porazom.
Golom Mateja Gaštarova, reprezentativca Severne Makedonije, srpski šampion upisao je peti bod, kojim se za korak približio plasmanu među 24 tima na kraju takmičenja prve faze Lige konferencije.
Prethodno su izabranici trenera Alberta Rijere savladali Inter Eskaldes (2:1), koji je večeras šokirao Kopenhagen i slavio 2:0. Upravo je prvi remi, Zvezda upisala sa Dancima na Marakani (2:2), dok je jedini neuspeh doživela u Luganu (2:3).
Oko hiljadu "delija" bodrilo je crveno-bele na Gent areni i bilo njen "vetar u leđa", zbog kog su i stigli do boda.
Umeli su da nagrade zvezdaši svoje miljenike i po završetku utakmice, pošto su prvotimci srpskog prvaka prišli boksu gde su bili smešteni gostujući navijači i otpozdravili na poklike sa tribina.
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
Preporučujemo
Gaštarov je blago Zvezde! Crveno-beli izbegli poraz u Belgiji, Makedonac pogodio za korak bliže evropskom proleću!
26. 11. 2026. u 22:52 >> 21:30
Spektakularan pogodak! Gent poveo protiv Zvezde (VIDEO)
26. 11. 2026. u 21:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Alimpijević odredio 12 igrača za Litvaniju!
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je spisak od 12 igrača na koje računa za današnji duel sa Litvanijom u Klaipedi. Utakmica počinje u 17.30 časova, a igra se u okviru novembarskog kvalifikacionog prozora za Svetsko prvenstvo u Kataru.
26. 11. 2026. u 10:38
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)