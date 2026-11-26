"Pokazali smo da smo bolja ekipa!" Gaštarov nakon remija Zvezde protiv Genta u Ligi konferencije
Fudbaleri Genta remizirali su protiv Crvene zvezde rezultatom 1:1 (1:0) u četvrtom kolu Lige konferencije. Nakon meča utiske je sumirao strelac jedinog gola za crveno-bele Matej Gaštarov.
Čestitke na golu, da li može da ti bude uteha?
- Hvala puno pre svega, mislim da smo utakmicu odigrali baš dobro, dominirali smo celo drugo poluvreme. Nismo iskoristili sve šanse koje smo imali, nadam se da ćemo nastaviti da igramo u ovom ritmu i sledeći put doći do pobede.
Koliko je bilo teško nakon primeljnog gola.
- Pa naravno kao što sam i rekao, mi smo super i ušli i utakmicu pa je došao taj gol nakon kog smo malo pali, potom smo izašli u drugom poluvremenu i dokazali smo da smo bolja ekipa - rekao je Gaštarov.
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