Liga Evrope: Asistencija Cvetkovića, Tadić slavio protiv Rena, nema Birmančevića...
Malo srpskih igrača na terenu u 5. kolu.
Nova runda u grupnoj fazi Lige Evrope donela je neke zanimljive rezultate, ali nažalost, nije bilo mnogo naših fudbalera u prvom planu. Štaviše, samo je Mihajlo Cvetković imao konkretan učinak, pošto je u pobedi svog Anderlehta u gostima na Kritu protiv OFI-ja (3:1) upisao asistenciju. Uspeo je mladi napadač da namesti prvi gol Bentajebu, a na terenu je bio do 71. minuta, kada ga je zamenio Bertaćini.
S druge strane, Dušan Tadić se radovao sa NEC-om, pošto je u Najmegenu pao Ren (3:1). Kapiten srpske reprezentacije je igrao do 87. minuta, ali nije uspeo da zatrese mrežu, niti da asistira saigračima.
Na kraju, Veljka Birmančevića uopšte nije bilo u protokolu Ferencvaroša, koji je kod kuće odigrao bez golova protiv Celja.
Zanimljivo, Seltik je tek u 84. minutu slomio otpor portugalskog drugoligaša Torensea (2:1), dok je poljska Jagjelonija odolela na Ostrvu protiv Sanderlenda (1:1).
Što se tiče ostalih, ovo su rezultati: Kristal palas - Sosijedad 2:1, Hofenhajm - Šturm 3:1, Juventus - Omonija 4:1, Lion - Lilestrem 0:0, Sparta (P) - AZ Alkmar 2:4.
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