Utakmica petog kola UEFA Lige Evrope između Bešiktaša i Hapoela Ber Ševe u gruzijskom Batumiju imala je izuzetno buran tok. Susret na neutralnom terenu trajao je gotovo tri sata zbog incidenata na tribinama i prekida od oko 30 minuta, a na kraju je turski tim slavio rezultatom 2:1 (0:0). Dušan Vlahović upisao je asistenciju za drugi pogodak svoje ekipe, dok mu je prethodno poništen gol zbog ofsajda.