Gaštarov "spasio" Zvezdu: Fantastičan pogodak mladog Makedonca u Gentu (VIDEO)
Fudbaleri Genta dočekali su Crvenu zvezdu u okviru 4. kola Lige kofenerencije, a u 85. minutu crveno-beli su izjednačili na 1:1.
Sjajno je povukao mladi Makedonac loptu, i sa vrha šesnaesterca fenomenalno pogodio suprotan ugao, te doneo Crvenoj zvezdi izjednačenje na 5 minuta pre kraja meča.
Evo kako je gol izgledao:
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