"Nije uvek sve u dominaciji..." Oglasio se Rijera nakon remija Zvezde u Belgiji
Fudbaleri Crvene zvezde gostovali su Gentu u Ligi konferencija, a nakon meča Albert Rijera izneo je utiske.
- Fantastična statistika. Bili smo u šesnaestercu mnogo puta. Hteli smo da budemo dominantni i da protivnik bude u niskom bloku. Hteli smo da znaju da smo mi glavni protagonisti utakmice. Polako smo pojačavali ritam i to je bilo dobro. Fudbal se igra zbog šansi. Šutnuli smo 25 puta, ali samo tri puta u okvir gola, a kada je tako, teško je pobediti - istakao je Rijera i dodao:
- Moramo da budemo bolji u šutevima u okvir gola. Zato smo danas osvojili samo jedan poen. Nisam ljut, samo sam frustriran što sa toliko prilika nismo pobedili ovaj meč. Još uvek imam šest bodova u igri. Imam mnogo opcija i ulazimo u sledeće utakmice sa mnogo opcija, spremni da pobedimo - zaključio je Rijera.
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