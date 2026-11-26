TELEGRAM-kanal IntelSlava objavio je 26. novembra 2026. godine da su dvojica vojnika poginula u napadu ukrajinskog pomorskog drona na luku u Bengaziju, u Libiji.

Foto: Tanjug/SBU/Security Service of Ukraine via AP

Napad i navodne žrtve nisu nezavisno potvrđeni u dostavljenim izveštajima.

IntelSlava je objavio da je Generalštab Libijske nacionalne armije (LNA) obećao odgovor „u odgovarajuće vreme, na odgovarajućem mestu i odgovarajućim sredstvima“, ali nije precizirao da li je pretnja upućena Ukrajini ili vlastima zapadne Libije, za koje se sumnja da pomažu Kijevu.

Boris Rožin opisao je obećanje LNA kao najavu vojnog odgovora Ukrajini i ukazao na mogućnost napada na brodove povezane sa Ukrajinom u Sredozemnom moru. Takve moguće akcije bile su spekulacije, a ne objavljeni planovi.

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