"Ni to nije bilo dovoljno..." Alen Smailagić nakon ubedljivog poraza Srbije od Litvanije
Srbija je doživela težak poraz od Litvanije 97:78, a nakon meča izjavu je dao Alen Smailagić.
Košarkaš Galatasaraja je ubedljivo bio najbolji u dresu orlova, meč je završio sa 24 poena za 29 minuta na parketu.
Posle utakmice, izneo je utiske.
- Osećaj je sjajan što sam se vratio ovde, ali posle utakmice nije baš toliko dobar. Svaki put kada smo im se približili, oni su se svaki put otvorili, dobili su nadu, tako da završilo se kako se završilo i idemo na sledeću utakmicu - započeo je.
Treća četvrtina bila je najbolja, pošto se nešto promenilo u drugom poluvremenu.
- Razgovarali smo o načinu šuta, kako i šta treba da uzimamo. I kakvu odbranu treba da igramo. Ni to nije bilo dovoljno. Malo vremena smo zajedno, popraviće se to.
Protiv Italije mora bolje.
- Moramo bolje da igramo u odbrani i napadu - zaključio je.
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