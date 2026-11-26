Nekoliko sati pred meč u Gentu! Zvezdi stigle katastrofalne vesti!
Loše nije moglo po srpskog šampiona.
Fudbaleri Kairata pobedili su danas u Almatiju ekipu Mjalbija rezultatom 1:0 (1:0) u utakmici četvrtog kola Lige konferencije.
Jedini gol na meču postigao je Erkin Tapalov u 14. minutu.
Fudbaleri Mjalbija se trenutno nalaze na devetom mestu na tabeli LK sa sedam bodova, dok je Kairat na 15. poziciji sa pet.
Švedski predstavnik će u narednom, petom kolu Lige konferencije dočekati kiparski Pafos, dok će Kairat na svom terenu igrati protiv rumunske Univerzitatee iz Krajove.
Ovakav rezultat nimalo ne ide u prilog Crvenoj zvezdi koja večeras gostuje Gentu u Belgiji (21.00).
Naime, tim iz Kazahstana je pretekao srpskog prvaka na tabeli sa pet bodova, pa sada zauzima 15. mesto, sa pobedom, dva remija i jednim porazom.
Zato će međusobni duel Zvezde i "poglavica" biti od velikog značaja za oba tima, koji u njega ulaze sa po četiri boda.
Crveno-beli su skliznuli na 16. poziciju, dok je Gent na 19. mestu. Podsetimo, osam prvoplasiranih direktno će se plasirati u osminu finala, dok će ekipe od 9. do 24. pozicije igrati u šesnaestini finala Lige konferencije.
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