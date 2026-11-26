Beograd će danas biti u centru pažnje evropskog fudbala, održan je žreb za Evropsko prvenstvo za fudbalere do 21 godine, koje će 2027. godine zajednički organizovati Srbija i Albanija. Po našu reprezentaciju teže nije moglo.

FOTO: Printskrin/UEFA

Žreb za Evropsko prvenstvo:

Grupa A: Srbija, Poljska, Engleska, Francuska

Grupa B: Albanija, Španija, Italija, Finska

Grupa C: Portugal, Hrvatska, Grčka

Grupa D: Nemačka, Holandija

18.44 - Branko Radujko obratio se okupljenima:

- Ovo je najveći događaj u našoj zemlji u poslednjih 50 godina. Za FS Srbije i sve u Srbiji je velika čast i odgovornost. Naš tim profesionalaca svakodnevno radi sa kolegama iz UEFA, želimo da organizujemo prvenstvo na najvišem nivou i opravdamo poverenje koje nam je ukazano. Ostaće nam veliko iskustvo u organizaciji ovakvog događaja. Ostaće nam uređeni i sređeni tereni na kojima će igrači igrati. Na njima će našio fudbaleri razvijati talenat. Ovo je veliki događaj za talentovanu generaciju mladih srpskih fudbalera, koji će pred domaćeom publikom imati priliku da pokažu kvalitet. U ime FS Srbije pozivam sve fanove da dođu u Srbiju da vide neke od najboljih mladih evropskih igrača, da upoznaju našu zemlju, dobrodošli u Srbiju.

18-32 - Na početku se video porukom organizatorima Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine obratio Aleksandar Čeferin koji je zahvalio domaćinu i poželeo učesnicima puno sreće.

18.30 Počela je ceremonija žrebanja u Sava centru.

18.00 - U Sava centar stigli su Zoran Mirković, selektor mlade reprezentacije i selektor seniorske selekcije Srbije, Veljko Paunović.

Na završnom turniru učestvovaće 16 reprezentacija, raspoređenih u četiri grupe sa po četiri selekcije. Žreb će odrediti sastav grupa, ali i put nacionalnih timova ka nokaut fazi takmičenja. Srbija je kao jedan od domaćina već određena za poziciju A1, dok će Albanija zauzeti mesto B1.

Pored dve domaće selekcije, plasman je izborilo još 14 reprezentacija kroz kvalifikacije i baraž. Među učesnicima su i neke od najjačih evropskih fudbalskih škola, poput Španije, Nemačke, Engleske, Portugalije, Francuske i Italije.

Titulu brani Engleska, koja je na prethodnom prvenstvu 2025. godine u finalu posle produžetaka savladala Nemačku rezultatom 3:2.

Srbija u četvrtom šeširu, poznato i mesto u grupi

Reprezentacije su raspoređene u četiri šešira na osnovu UEFA koeficijenta nacionalnih selekcija do 21 godine. U svakoj grupi naći će se po jedan predstavnik iz svakog šešira.

Sastav šešira izgleda ovako:

Prvi šešir: Španija, Nemačka, Engleska i Portugalija.

Drugi šešir: Francuska, Italija, Holandija i Hrvatska.

Treći šešir: Poljska, Grčka, Finska i Norveška.

Četvrti šešir: Belgija, Češka, Srbija i Albanija.

Iako se nalazi u četvrtom šeširu, Srbija neće biti izvlačena za poziciju u grupi, pošto joj je unapred dodeljeno mesto A1. Isto važi i za Albaniju, koja je raspoređena na poziciju B1. To znači da Belgija i Češka mogu biti raspoređene samo u grupe C i D.

Po dve najbolje selekcije iz svake grupe izboriće plasman u četvrtfinale, odakle će se takmičenje nastaviti kroz nokaut fazu.

Povratak Srbije na Evropsko prvenstvo posle osam godina

Predstojeći šampionat ima poseban značaj za mladu reprezentaciju Srbije, koja će prvi put od 2019. godine učestvovati na završnom turniru Evropskog prvenstva.

Srbija ima bogatu tradiciju u ovom takmičenju. Kao Jugoslavija, osvojila je titulu 1978. godine, a igrala je finala 1990. i 2004. godine. Poslednji put je do finala stigla 2007. kao samostalna država, kada je u Holandiji poražena od domaće selekcije rezultatom 4:1.

Nova generacija mladih fudbalera imaće priliku da pred domaćom publikom pokuša da ostvari zapažen rezultat i nastavi tradiciju srpskog omladinskog fudbala.

Osam stadiona u sedam gradova

Evropsko prvenstvo biće održano od 16. juna do 3. jula 2027. godine, a utakmice će se igrati na osam stadiona u sedam gradova Srbije i Albanije.

U Srbiji će domaćini biti Beograd, Bačka Topola, Loznica i Leskovac. Mečevi će se igrati na stadionu u Beogradu, stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli, stadionu „Lagator“ u Loznici i stadionu „Dubočica“ u Leskovcu.

U Albaniji će utakmice biti organizovane na dva stadiona u Tirani – „Arena Kombetare“ i „Arena e Demave“, kao i na stadionima u Elbasanu i Skadru.

Žreb u Sava centru odrediće koje će reprezentacije nastupati u svakom od gradova domaćina i na taj način označiti početak završnih priprema za veliki fudbalski događaj narednog leta.