Orlovi dobili lošu informaciju iz derbija ovog kvalifikacionog prozora.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Muška košarkaška reprezentacija Italije pobedila je večeras u Bolonji selekciju Turske rezultatom 86:72 u utakmici grupe J završnog kruga kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Najefikasniji u selekciji Italije bili su Momo Dijuf i Niko Manion, koji su postigli po 17 poena. U reprezentaciji Turske najbolji su bili Malahi Flin i Metedžan Birsen, koji su ubacili po 13 poena.

Selekcija Islanda je na svom terenu pobedila Bosnu i Hercegovinu sa 113:101, dok je Litvanija ranije danas u Klaipedi nadigrala Srbiju sa 97:78.

Ovakve vesti neće se svideti srpskoj reprezentaciji, koja se sada izjednačila sa Italijanima u međusobnom skoru, ali ih je pobedila na njihovom parketu u prvoj utakmici.

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Selekcija Španije savladala je u Podgorici reprezentaciju Crne Gore sa 93:62 u meču grupe I kvalifikacija za SP 2027.

Najefikasniji u reprezentaciji Španije bio je Pjer Oriola sa 16 poena. Kod domaćih, najbolji su bili Petar Popović i Marko Simonović sa po 13 poena.

Gruzija je u gostima posle produžetka savladala Grčku sa 92:88, dok je Portugal na svom terenu pobedio Ukrajinu sa 95:90.

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