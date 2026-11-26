Prvo poraz, pa sad i ovo: Srbiji još više ugrožen odlazak na Mundobasket!
Orlovi dobili lošu informaciju iz derbija ovog kvalifikacionog prozora.
Muška košarkaška reprezentacija Italije pobedila je večeras u Bolonji selekciju Turske rezultatom 86:72 u utakmici grupe J završnog kruga kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.
Najefikasniji u selekciji Italije bili su Momo Dijuf i Niko Manion, koji su postigli po 17 poena. U reprezentaciji Turske najbolji su bili Malahi Flin i Metedžan Birsen, koji su ubacili po 13 poena.
Selekcija Islanda je na svom terenu pobedila Bosnu i Hercegovinu sa 113:101, dok je Litvanija ranije danas u Klaipedi nadigrala Srbiju sa 97:78.
Ovakve vesti neće se svideti srpskoj reprezentaciji, koja se sada izjednačila sa Italijanima u međusobnom skoru, ali ih je pobedila na njihovom parketu u prvoj utakmici.
Selekcija Španije savladala je u Podgorici reprezentaciju Crne Gore sa 93:62 u meču grupe I kvalifikacija za SP 2027.
Najefikasniji u reprezentaciji Španije bio je Pjer Oriola sa 16 poena. Kod domaćih, najbolji su bili Petar Popović i Marko Simonović sa po 13 poena.
Gruzija je u gostima posle produžetka savladala Grčku sa 92:88, dok je Portugal na svom terenu pobedio Ukrajinu sa 95:90.
Preporučujemo
Gaštarov je blago Zvezde! Crveno-beli izbegli poraz u Belgiji, Makedonac pogodio za korak bliže evropskom proleću!
26. 11. 2026. u 22:52 >> 21:30
MORAĆE VIZA ZA SP JOŠ DA SAČEKA! Smailagić nije mogao sam, Orlovi ubedljivo poraženi u Litvaniji, (VIDEO/FOTO)
26. 11. 2026. u 19:33 >> 19:39
GOTOVO JE! Aleksandar Vučić otkrio šta će biti sa Zvezdom i Partizanom naredne sezone
26. 11. 2026. u 08:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Alimpijević odredio 12 igrača za Litvaniju!
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je spisak od 12 igrača na koje računa za današnji duel sa Litvanijom u Klaipedi. Utakmica počinje u 17.30 časova, a igra se u okviru novembarskog kvalifikacionog prozora za Svetsko prvenstvo u Kataru.
26. 11. 2026. u 10:38
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)