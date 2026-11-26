Pred žreb za Evropsko prvenstvo za fudbalere do 21. godine koje će biti održano u Srbiji i Albaniji, danas je u Sava centru održan žreb, a njemu su prisustvovali velikani srpskog fudbala.

FOTO: Printskrin/Instagram/Novosti sport

Pored Dragana Mrđe koji je nosio dres Crvene zvezde i Vojvodine i Gojka Kačara koji je nastupao za novosadski tim stigli su i selektor Srbije do 21 godine Zoran Mirković, kao i selektor A tima Veljko Paunović.

Crvenim tepihom prodefilovali su i fudbaleri koji su sa Zvezdom i Partizanom osvajali titule Milan Lola Smiljanić i Boško Janković.

Pažnju je privukao i sporski direktor Vojvodine Vladimir Jugović koji je u igračkoj karijeri osvojio sve što je moglo da se osvoji sa Crvenom zvezdom.

Kup Evropskih šampiona, Interkontintentalni kup, tri puta prvenstvo Jugoslavije i Kup Jugoslavije.

U dresu Zvezde Jugović je nastupao od 1989. 1992. godine.

Kako je sve to izgledalo, pogledajte sa lica mesta: