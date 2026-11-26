Jaka ekipa: Osvajali titule sa Zvezdom i Partizanom, sad stigli na žreb za Euro U21 (VIDEO)
Pred žreb za Evropsko prvenstvo za fudbalere do 21. godine koje će biti održano u Srbiji i Albaniji, danas je u Sava centru održan žreb, a njemu su prisustvovali velikani srpskog fudbala.
Pored Dragana Mrđe koji je nosio dres Crvene zvezde i Vojvodine i Gojka Kačara koji je nastupao za novosadski tim stigli su i selektor Srbije do 21 godine Zoran Mirković, kao i selektor A tima Veljko Paunović.
Crvenim tepihom prodefilovali su i fudbaleri koji su sa Zvezdom i Partizanom osvajali titule Milan Lola Smiljanić i Boško Janković.
Pažnju je privukao i sporski direktor Vojvodine Vladimir Jugović koji je u igračkoj karijeri osvojio sve što je moglo da se osvoji sa Crvenom zvezdom.
Kup Evropskih šampiona, Interkontintentalni kup, tri puta prvenstvo Jugoslavije i Kup Jugoslavije.
U dresu Zvezde Jugović je nastupao od 1989. 1992. godine.
Kako je sve to izgledalo, pogledajte sa lica mesta:
Preporučujemo
Sada i zvanično? Crno-beli doveli još jednog evroligaškog igrača!
26. 11. 2026. u 17:20
Šokantno! Izbačen prvi reket sveta!
26. 11. 2026. u 17:10
UŽIVO LITVANIJA - SRBIJA! Orlovi se vratili u meč i smanjili minus (VIDEO)
26. 11. 2026. u 18:59 >> 18:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Alimpijević odredio 12 igrača za Litvaniju!
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je spisak od 12 igrača na koje računa za današnji duel sa Litvanijom u Klaipedi. Utakmica počinje u 17.30 časova, a igra se u okviru novembarskog kvalifikacionog prozora za Svetsko prvenstvo u Kataru.
26. 11. 2026. u 10:38
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)