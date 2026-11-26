Velike novine u ABA ligi.

FOTO: Katarina Mihajlović

ABA liga nastavlja da unapređuje standarde analize suđenja uvođenjem novih tehnoloških alata veštačke inteligencije koji omogućavaju naučni pristup proceni.

Čelnici regionalnog takmičenja žele da podignu standarde arbitraže na viši nivo, a novi metod podrazumeva detaljno proučavanje spornih situacija uz pomoć naučnih parametara i rekonstrukcije video-materijala iz nekoliko različitih uglova.

Poseban akcenat biće stavljen na dešavanja u poslednja dva minuta utakmica, odnosno na sudijske odluke koje mogu direktno da utiču na konačan rezultat. Sudijska komisija ABA lige koristiće novu tehnologiju od devetog kola, a predmet analize biće i ostale situacije čiji značaj zahteva dodatnu procenu.

Povodom velike tehnološke novine, regionalno takmičenje oglasilo se zvaničnim saopštenjem, koje prenosimo u celosti:

– ABA liga nastavlja da unapređuje svoje standarde sudijske analize uvođenjem novih tehnoloških alata koji omogućavaju naučni pristup u proceni ključnih situacija na utakmicama, posebno onih koje potencijalno mogu da utiču na konačan ishod.

Ovaj inovativni sistem analize zasniva se na proceni parametara vezanih za fiziku, kinetiku i biomehaniku, u kombinaciji sa rekonstrukcijom dostupnih video-snimaka iz više uglova. Analiza se sprovodi u skladu sa Zvaničnim košarkaškim pravilima, njihovim tumačenjima, sudijskim kriterijumima i svim ostalim propisima koji regulišu suđenje.

Primena naučnog pristupa omogućava analizu oslobođenu subjektivnih procena, čime se dodatno povećavaju objektivnost, pouzdanost i kredibilitet zaključaka. Istovremeno, dosledna primena istog metodološkog pristupa na sve situacije ovog tipa pomaže u standardizaciji sistema analize i obezbeđuje objektivnost u proceni ključnih sudijskih odluka.

Uvođenjem ove tehnologije, ABA liga još jednom potvrđuje svoju posvećenost inovacijama, unapređenju sudijskih standarda, transparentnosti i kontinuiranom razvoju takmičenja.

Počevši od 9. kola, Sudijska komisija ABA lige nakon utakmica analizira ključne akcije koje utiču na ishod u poslednja dva minuta, kao i svaku drugu situaciju koju je zbog njenog značaja potrebno analizirati.

Sa ciljem obezbeđivanja potpune transparentnosti u pogledu funkcionisanja čitavog sistema, predstavljamo jedan primer. Video-analiza potpomognuta veštačkom inteligencijom podržava Sudijsko odeljenje u pregledu i evaluaciji ključnih sudijskih odluka – saopštila je ABA liga.