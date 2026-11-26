ZVEZDA I DALJE U SIGURNOJ ZONI: Evo gde se nalaze crveno-beli na tabeli Lige konferencija
Crvena zvezda je remijem protiv Genta (1:1) u petom kolu Lige konferencije stigla do petog boda u ligaškoj fazi i zadržala mesto među 24 najbolje ekipe, koje vode u nokaut fazu takmičenja.
Crveno-beli trenutno zauzimaju 19. poziciju sa pet osvojenih bodova i gol-razlikom 7:7. Isti bodovni učinak imaju i Arhus, Jablonec, Nordsjeland, Egnatija, Gent i Kairat Almati, pa je borba za što bolju poziciju izuzetno neizvesna.
Ekipa iz Beograda ima samo bod više od 25. Midtjilanda, koji se trenutno nalazi ispod crte za plasman u narednu fazu. Posebno je zanimljivo da će Zvezda u sledećem kolu gostovati gruzijskoj Iberiji, koja sa četiri boda zauzima 24. mesto, poslednje koje vodi u nokaut rundu.
Sa druge strane, direktan plasman u osminu finala, koji obezbeđuje prvih osam pozicija, za sada je znatno udaljeniji. Trabzon, koji se nalazi na osmom mestu, ima devet bodova, četiri više od crveno-belih.
Na vrhu tabele nalazi se Monako sa 12 bodova, kao jedini tim koji još nije doživeo poraz. Slede Brajton i Sent Truden sa po deset osvojenih bodova.
Borac iz Banjaluke, posle ubedljivog poraza od Atalante, ostao je na tri boda i trenutno zauzima 26. mesto.
Zvezda će tako u narednom susretu sa Iberijom imati priliku da napravi važan korak ka obezbeđivanju mesta u nokaut fazi, ali joj je za mirniju završnicu potreban dobar rezultat u preostalim utakmicama.
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