Crvena zvezda je remijem protiv Genta (1:1) u petom kolu Lige konferencije stigla do petog boda u ligaškoj fazi i zadržala mesto među 24 najbolje ekipe, koje vode u nokaut fazu takmičenja.

Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Crveno-beli trenutno zauzimaju 19. poziciju sa pet osvojenih bodova i gol-razlikom 7:7. Isti bodovni učinak imaju i Arhus, Jablonec, Nordsjeland, Egnatija, Gent i Kairat Almati, pa je borba za što bolju poziciju izuzetno neizvesna.

Ekipa iz Beograda ima samo bod više od 25. Midtjilanda, koji se trenutno nalazi ispod crte za plasman u narednu fazu. Posebno je zanimljivo da će Zvezda u sledećem kolu gostovati gruzijskoj Iberiji, koja sa četiri boda zauzima 24. mesto, poslednje koje vodi u nokaut rundu.

Sa druge strane, direktan plasman u osminu finala, koji obezbeđuje prvih osam pozicija, za sada je znatno udaljeniji. Trabzon, koji se nalazi na osmom mestu, ima devet bodova, četiri više od crveno-belih.

Na vrhu tabele nalazi se Monako sa 12 bodova, kao jedini tim koji još nije doživeo poraz. Slede Brajton i Sent Truden sa po deset osvojenih bodova.

Borac iz Banjaluke, posle ubedljivog poraza od Atalante, ostao je na tri boda i trenutno zauzima 26. mesto.

Zvezda će tako u narednom susretu sa Iberijom imati priliku da napravi važan korak ka obezbeđivanju mesta u nokaut fazi, ali joj je za mirniju završnicu potreban dobar rezultat u preostalim utakmicama.