Smrt Kristijana Periša u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan ponovo je otvorila niz ozbiljnih pitanja o postupanju prema pacijentu i odgovornosti nadležnih. Na tematskoj sednici Odbora za zdravstvo izneti su navodi o propustima u radu ustanove, nedovoljnom medicinskom nadzoru, ali i okolnostima pod kojima je Periš u bolnici došao do noža.

Foto: Atletski klub Agram

Vršiteljka dužnosti direktorke bolnice Lidija Hrastić-Novak priznala je da je bilo administrativnih propusta, ali je istakla da se ne može sa sigurnošću utvrditi da li bi njihovo izbegavanje promenilo ishod i spasilo život pacijenta.

Narodna pravobraniteljka Tena Šimonović Ejnvalter upozorila je da se odgovornost za ovaj slučaj ne sme svesti samo na eventualne pojedinačne krivične postupke. Ukazala je na izostanak adekvatnog praćenja vitalnih funkcija, nedovoljan lekarski nadzor tokom primene mera prisile, kao i na propuste u obaveštavanju porodice i nadležnih institucija.

Među preporukama koje je iznela nalaze se dodatna edukacija zaposlenih, unapređenje uslova u zdravstvenim ustanovama i uvođenje sigurnih soba u kojima bi pacijenti bili pod stalnim zdravstvenim nadzorom.

Predsednica Hrvatskog saveza udruženja za mentalno zdravlje Davorka Vukadin ocenila je da je slučaj iz zagrebačkog Jankomira šokantan, ali ne i iznenađujući. Posebno je upozorila na problem tolerisanja propusta i poručila da se takva praksa mora prekinuti.

– Ne sme se dogoditi da sa ove sednice odemo, a da se ne suočimo sa onim što se dogodilo – poručila je Vukadin.

Rasprava o odgovornosti i uslovima u bolnici

Tokom sednice otvoreno je i pitanje odgovornosti gradske uprave i rukovodstva bolnice. Predstavnici HDž-a zatražili su političku i moralnu odgovornost gradske čelnice za socijalnu zaštitu i zdravstvo Lore Vidović, uz pozive da podnese ostavku. Ona je odbacila takve zahteve, navodeći da svoj posao obavlja odgovorno i da za njega preuzima odgovornost.

Predsednik Hrvatske lekarske komore Krešimir Luetić istakao je da za ono što se dogodilo nema opravdanja. Pravobranitelj za osobe sa invaliditetom Darijo Jurišić ukazao je na nedostatak edukacije zaposlenih i neadekvatne uslove za zbrinjavanje pacijenata, naglašavajući da bi dugoročni cilj trebalo da bude ukidanje mera prisile.

Policija: Periš je u bolnici dobio nož

Posebnu pažnju tokom rasprave izazvao je deo koji se odnosio na bezbednosni pregled Kristijana Periša prilikom dolaska u ustanovu.

Poslanik HDž-a Željko Glavić zatražio je od glavnog direktora policije Nikole Miline da razjasni da li je Periš u bolnicu stigao naoružan, uz policijsku pratnju. Milina je odgovorio da tokom bezbednosnog pregleda policija nije pronašla predmete pogodne za napad.

Međutim, potom je izneo informaciju da je pacijent naknadno došao do noža u samoj ustanovi.

– Dakle, nije bilo nikakve reči o bokseru, a sada ću reći i nešto što nisam ni želeo da govorim. Neposredno nakon predaje ličnih stvari dobio je i nož prilikom konzumacije hrane. Dakle, o čemu onda pričamo? – izjavio je Milina.

Ovaj navod otvorio je dodatna pitanja o kontroli predmeta koji dospevaju do pacijenata i bezbednosnim procedurama unutar bolnice.

Slučaj Kristijana Periša tako je na sednici otvorio mnogo širu raspravu o funkcionisanju psihijatrijskih ustanova, zaštiti pacijenata i odgovornosti institucija. Porodica preminulog i dalje traži odgovore o okolnostima njegove smrti, dok su učesnici rasprave ukazali na potrebu da se utvrde sve činjenice i spreči ponavljanje sličnih propusta.