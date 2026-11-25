Odbojkašice Železničara izgubile od portugalske Brage u Kupu izazivača
Odbojkašice Železničara iz Lajkovca poražene su večeras u gostima od portugalske Brage sa 3:0, po setovima 26:24, 25:16, 25:15 u prvoj utakmici šesnaestine finala Kupa izazivača.
Revanš meč biće odigran 2. decembra u Lajkovcu od 19 časova.
Po propozicijama CEV, ukoliko ekipe ostvare po jednu pobedu, bez obzira na rezultat po setovima, pobednika odlučuje "zlatni set", koji će se igrati po završetku druge utakmice.
Bolji iz duela između Železničara i Brage igraće u osmini finala Kupa izazivača protiv pobednika dvomeča između holandskog Apeldorna i švajcarskog Didingena.
Mečevi osmine finala Kupa izazivača programu su 16. decembra i 13. januara.
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