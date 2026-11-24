Umro bivši igrač Partizana
Vaterpolo klub Partizan oprostio se od svog bivšeg igrača, Ognjena Kurajice koji je preminuo u 67. godini života.
Saoptšenje vaterpolo kluba prenosimo u celosti.
- Sa velikom tugom primili smo vest da nas je juče napustio naš nekadašnji igrač Ognjen Kurajica. Rođen 1960. godine, Ognjen je prošao sve mlađe kategorije Vaterpolo kluba Partizan, da bi 1977. godine debitovao za prvi tim, čije je boje branio sve do 1982. godine. Životni put ga je potom odveo u Sjedinjene Američke Države, ali ljubav prema Partizanu nikada nije prestala. Koristio je svaku priliku da se vrati i poseti svoj voljeni klub, kojem je ostao privržen tokom čitavog života. Vaterpolo klub Partizan izražava najiskrenije saučešće njegovoj porodici, prijateljima i nekadašnjim saigračima. Zauvek deo naše crno-bele porodice. Neka ti je večna slava, Ognjene!
Preporučujemo
"Bio sam glup kao "k****": Frančesko Toti otvorio dušu
24. 11. 2026. u 15:13
Poljaci veruju selektoru: Jan Urban ostaje na klupi reprezentacije
24. 11. 2026. u 15:06
FK Partizan misli na budućnost - Ugovori za trojicu talentovanih tinejdžera
24. 11. 2026. u 15:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
"Čuo sam glasove u glavi..." Tajson Fjuri ima šizofreniju
Jedan od najboljih boksera današnjnice, Tajson Fjuri, otkrio je da mu je nakon pobede nad Kličkom 2015. godine i osvajanjea svetske titule dijagnostikovana šizofrenija.
23. 11. 2026. u 12:09
Komentari (0)