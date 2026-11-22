VEĆ VIĐENO! Miladinović plesao u Kragujevcu, Čuka opet dala tri gola Radničkom! (VIDEO)
Beograđani preokretom stigli do novog trijumfa.
Fudbaleri Radničkog 1923 poraženi su na "Čika Dači" od Čukaričkog sa 1:3 (1:1) u 16. kolu Superlige Srbije.
Za razliku od prethodnog prvenstvenog meča, sa Banovog brda koji je završen 3:0 u korist domaćina, ovog puta su Kragujevčani uspeli da zatresu Beograđana, ali im to nije pomoglo da izbegnu poraz, jer su ponovo primili "tri komada" od belo-crnih.
Iako su Kragujevčani poveli golom Muhameda Sisea u 14. minutu, gosti se nisu predavali. Samo 12 minuta kasnije, Uroš Miladinović je spektakularnim pogotkom i soloprodorom sa centra terena do protivničkog peterca, naterao golmana Šahinovića da vadi loptu iz mreže za 1:1.
Ni povreda Zlatana Šehovića u finišu prvog dela, koga je prinudno zamenio Nemanja Miletić, nije poljuljala igrače "Čuke", koji su do kraja susreta postigli još dva pogotka.
Potpuni rezultatski preokret doneo je Florin Durmišaj u 68. minutu. Na asistenciju najboljeg pojedinca susreta Uroša Miladinovića, Grk je rutinski pronašao put do cilja i na semaforu je pisalo 1:2.
Konačan rezultat postavio je još jedan Uroš, ali Nikolić, kome je ovog puta Durmišaj asistirao u 79. minutu za konačanih 1:3.
Čukarički je ovom pobedom pretekao Kragujevčane i sada je četvrti sa 25 bodova, dok je Radnički 1923 sa tri boda manje ostao na šestoj poziciji.
U sledećem kolu, Čukarički će dočekati Mladost, a Radnički će gostovati Zemunu.
SUPERLIGA SRBIJE – 16. KOLO
Subota
Radnički Niš - Zemun 1:0 (1:0)
/Arijibi 32/
Crvena zvezda - Radnik 2:0 (0:0)
/Bukari 58, Ivanić 90+3/
Mladost Lučani - Železničar 0:4 (0:3)
/Milikić 7, Pantović 30, Plavšić 35, Kuljanin 75/
OFK Beograd - Novi Pazar 0:2 (0:2)
Nedelja
Radnički 1923 - Čukarički 1:3 (1:1)
/Sise 14 - Miladinović 26, Durmišaj 68, Nikolić 79/
IMT - Partizan (u toku)
Mačva Šabac - Vojvodina 17.00
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