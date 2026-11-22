Beograđani preokretom stigli do novog trijumfa.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaleri Radničkog 1923 poraženi su na "Čika Dači" od Čukaričkog sa 1:3 (1:1) u 16. kolu Superlige Srbije.

Za razliku od prethodnog prvenstvenog meča, sa Banovog brda koji je završen 3:0 u korist domaćina, ovog puta su Kragujevčani uspeli da zatresu Beograđana, ali im to nije pomoglo da izbegnu poraz, jer su ponovo primili "tri komada" od belo-crnih.

Iako su Kragujevčani poveli golom Muhameda Sisea u 14. minutu, gosti se nisu predavali. Samo 12 minuta kasnije, Uroš Miladinović je spektakularnim pogotkom i soloprodorom sa centra terena do protivničkog peterca, naterao golmana Šahinovića da vadi loptu iz mreže za 1:1.

Ni povreda Zlatana Šehovića u finišu prvog dela, koga je prinudno zamenio Nemanja Miletić, nije poljuljala igrače "Čuke", koji su do kraja susreta postigli još dva pogotka.

Potpuni rezultatski preokret doneo je Florin Durmišaj u 68. minutu. Na asistenciju najboljeg pojedinca susreta Uroša Miladinovića, Grk je rutinski pronašao put do cilja i na semaforu je pisalo 1:2.

Konačan rezultat postavio je još jedan Uroš, ali Nikolić, kome je ovog puta Durmišaj asistirao u 79. minutu za konačanih 1:3.

Čukarički je ovom pobedom pretekao Kragujevčane i sada je četvrti sa 25 bodova, dok je Radnički 1923 sa tri boda manje ostao na šestoj poziciji.

U sledećem kolu, Čukarički će dočekati Mladost, a Radnički će gostovati Zemunu.

SUPERLIGA SRBIJE – 16. KOLO

Subota

Radnički Niš - Zemun 1:0 (1:0)

/Arijibi 32/

Crvena zvezda - Radnik 2:0 (0:0)

/Bukari 58, Ivanić 90+3/

Mladost Lučani - Železničar 0:4 (0:3)

/Milikić 7, Pantović 30, Plavšić 35, Kuljanin 75/

OFK Beograd - Novi Pazar 0:2 (0:2)



Nedelja

Radnički 1923 - Čukarički 1:3 (1:1)

/Sise 14 - Miladinović 26, Durmišaj 68, Nikolić 79/

IMT - Partizan (u toku)

Mačva Šabac - Vojvodina 17.00

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