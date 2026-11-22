SRPSKI fudbaler je u velikoj formi.

FOTO: Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Dušan Vlahović je ponovo propustio okupljanje reprezentacije, ali u dresu Bešiktaša nemilice rešeta mreže.

Njemu je 34 minuta bilo dovoljno da postigne dva gola protiv Konjaspora i dođe do šestog vezanog prvenstvenog pogotka.

Nekadašnji igrač Juventusa je najpre u 10. minutu zatresao mrežu rivala i doveo do prednosti tim iz Istanbula.

⚽️ Vlahovic 🇹🇷 Konyaspor 0-1 Beşiktaş https://t.co/LAVEnjDIrg — TalkFoot X | ₮₣✘ (@TalkFootX) November 22, 2026

Potom je u 34. minutu opet pogodio za 2:0. Ipak, domaćin je do odlaska na odmor uspeo da smanji rezultat, uradio je to Žan-Luk Dompe u 42.

🚨🇹🇷 | GOAL: DUSAN VLAHOVIC WITH A BRACE! Konyaspor 0-2 Beşiktaş. https://t.co/1EWeHDMR12 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 22, 2026

Vlahović je trenutno na broju od 11 golova u šampionatu i prvi je strelac lige. Iza njega sa 10 nalazi se Gift Orban.

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