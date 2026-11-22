Dušan Vlahović rešeta mreže: Srbin dao dva gola za poluvreme (VIDEO)
SRPSKI fudbaler je u velikoj formi.
Dušan Vlahović je ponovo propustio okupljanje reprezentacije, ali u dresu Bešiktaša nemilice rešeta mreže.
Njemu je 34 minuta bilo dovoljno da postigne dva gola protiv Konjaspora i dođe do šestog vezanog prvenstvenog pogotka.
Nekadašnji igrač Juventusa je najpre u 10. minutu zatresao mrežu rivala i doveo do prednosti tim iz Istanbula.
Potom je u 34. minutu opet pogodio za 2:0. Ipak, domaćin je do odlaska na odmor uspeo da smanji rezultat, uradio je to Žan-Luk Dompe u 42.
Vlahović je trenutno na broju od 11 golova u šampionatu i prvi je strelac lige. Iza njega sa 10 nalazi se Gift Orban.
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