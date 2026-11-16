Hjuston kaznena ekspedicija, Bogdan Bogdanović sve bolji

Košarkaši Hjustona pobedili su noćas na gostujućem terenu Vašington 147:119, i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

FOTO: Tanjug/AP/Stephen Spillman

Najefikasniji u ekipi Hjustona bio je Amen Tompson sa 26 poena, uz sedam skokova i sedam asistencija. Po 25 poena dodali su Kevin Durent i Tari Ison, koji je upisao i sedam skokova, dok je Alperen Šengun zabeležio 19 poena, osam skokova i osam asistencija.

Srpski bek u ekipi Roketsa Bogdan Bogdanović utakmicu je završio sa 12 poena, četiri asistencije i tri skoka.

U ekipi Vašingtona najefikasniji je bio Aleks Sar sa 25 poena, uz devet skokova. Ej Džej Dibanca je dodao 16 poena i sedam skokova, dok su po 14 poena postigli Vil Rajli i Entoni Dejvis, koji je upisao i osam skokova i pet asistencija.

Hjuston je treći na tabeli Zapadne konferencije sa 11 pobeda i tri poraza, dok Vašington, nakon svog sedmog uzastopnog poraza, zauzima 12. mesto u Istočnoj konferenciji sa skorom 4/10.

Oklahoma je na gostujućem terenu pobedila Sakramento 125:103, i prekinula svoj niz od tri uzastopna poraza u NBA ligi.

Najefikasniji u ekipi Oklahome bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 37 poena. Adaj Mara je dodao 16 poena i 13 skokova, dok je Adžaj Mičel postigao 14 poena.

Srpski plejmejker u ekipi Tandera Nikola Topić postigao je osam poena.

U ekipi Sakramenta najefikasniji je bio Derijus Ejkaf Džunior sa 26 poena, uz šest asistencija, dok je Malik Monk dodao 14 poena i 10 asistencija.

Oklahoma je sedma na tabeli Zapadne konferencije sa devet pobeda i pet poraza, dok Sakramento, nakon svog šestog uzastopnog poraza, zauzima pretposlednje, 14. mesto sa skorom 1/12.

Njujork je, na gostujućem terenu, posle produžetka pobedio Toronto 112:108.

Najefikasniji u ekipi Njujorka, aktuelnog šampiona NBA lige, sa po 28 poena bili su Karl Entoni-Tauns, koji je zabeležio i 17 skokova, i Džejlen Branson, koji je upisao i devet asistencija. Lendri Šamet je dodao 23 poena, dok je Odži Anunobi utakmicu završio sa 21 poenom i devet skokova.

U ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najefikasniji je bio Skoti Barns sa 30 poena, uz devet skokova. Džamal Šid je dodao 19 poena, Imanuel Kvikli je upisao 17 poena, dok je Ar Džej Beret postigao 14 poena.

Njujork je peti na tabeli Istočne konferencije sa sedam pobeda i šest poraza, dok je Toronto, nakon svog četvrtog uzastopnog poraza, deveti sa skorom 5/8.

San Antonio je, predvođen sa 31 poenom Dilana Harpera, savladao Jutu 110:102, i zabeležio svoj 12. uzastopni trijumf, dok je Los Anđeles Lejkerse do pobede nad Finiksom 131:123 i osmog vezanog trijumfa vodio Luka Dončić sa 43 poena i devet asistencija.

Boston je, uz 32 poena Džejsona Tejtuma, savladao Dalas 131:94 i zabeležio svoj šesti uzastopni trijumf, dok je najefikasniji igrač u pobedi Los Anđeles Klipersa nad Šarlotom 113:105 bio Darijus Garland sa 27 poena.

Atlanta je, predvođena sa po 20 poena Nikejla Aleksander-Vokera i Si Džeja Mekoluma, pobedila Milvoki 113:106.