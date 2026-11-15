Partizan i Zvezda moraju da plate 80-85 miliona evra za Evroligu!

Beogradski večiti na velikom ispitu.

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Košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan moraće da obezbede između 80 i 85 miliona evra ukoliko žele da postanu dugoročni članovi Evrolige, a finansijske uslove za ulazak u elitno takmičenje sada je jasno definisao izvršni direktor tog takmičenja Ćus Bueno.

Čovek koji je jedan glavnih ljudi elitnog takmičenja govorio je za „Eurohoops“ o budućnosti Evrolige, potencijalnim novim članovima i modelu franšiza koji bi trebalo da odredi izgled takmičenja u narednom periodu.

Upravo je novac jedna od ključnih prepreka za klubove koji žele sigurno mesto u evropskoj košarkaškoj eliti. Prema Buenovim rečima, vrednost kompanije Evrolige procenjena je na 1,5 milijardi evra, dok se vrednost udela postojećih klubova kreće između 80 i 85 miliona evra.

To znači da bi i Crvena zvezda i Partizan za sticanje takvog statusa morali da izdvoje pomenuti iznos.

- Naše brojke su potpuno jasne. Vrednost ove kompanije iznosi 1,5 milijardi evra. Vrednost udela koje poseduju postojeći klubovi kreće se između 80 i 85 miliona evra. Ako želite da postanete deo Evrolige, morate da platite između 80 i 85 miliona evra. Sve je veoma jasno, transparentno i jednostavno - poručio je Bueno.

Njegove reči dolaze u trenutku kada se sve više govori o promenama u strukturi takmičenja i klubovima koji bi mogli da dobiju dugoročne licence. Evropski mediji su prethodno pisali o mogućem ulasku Valensije, Pariza, Dubaija, Maksime Rome, Hapoela iz Tel Aviva i PAOK-a, a izvršni direktor Evrolige potvrdio je da su informacije o potencijalnim kandidatima uglavnom tačne.

- Sve informacije koje su procurile u javnost, kao i imena klubova, manje-više su tačni. Obavili smo detaljnu analizu i znamo koji timovi već sada mogu da budu spremni, odnosno koji ispunjavaju uslove na sportskom, finansijskom i organizacionom planu, kada je reč o dvoranama i mnogim drugim stvarima. Za početak, želim da kažem da mi se svih 15 klubova dopadaju.

Ipak, finansijska konstrukcija nije jedini kriterijum. Bueno je naglasio da klubovi koji žele da opravdaju izuzetno visoke procene sopstvene vrednosti moraju da pokažu konkretne rezultate i dokaze da takva ulaganja imaju smisla.

- Sa druge strane, ako tražite da opravdate vrednost od 500 miliona ili milijardu evra, morate da imate određene rezultate iza sebe koji će pokazati na osnovu čega tražite toliki novac i kako planirate da opravdate tu cifru. Nemam pristup podacima NBA lige, niti razumem njihove brojke jer ih nisam video. Zbog toga ne mogu da kažem da li su ispravne ili ne. Međutim, jasno je da morate da pružite mnogo dokaza ako tražite toliko novca.

Za večite tako pitanje dugoročne budućnosti u Evroligi, pored sportskih rezultata i organizacionih uslova, podrazumeva i ozbiljan finansijski izazov. Iznos od 80 do 85 miliona evra predstavlja cenu udela koju je Bueno naveo za potencijalne nove članove elitnog takmičenja. Za sada, umeso stalnih licenci, beogradski klubovi će tobiti trogodišnje licence.