Silva otkrio zašto je izabrao Partizan: Beograd je sjajan grad, a navijači čudesni

Pre nego što sam doneo konačnu odluku, kontaktirao sam Pi Džej Doužera, ističe Silva.

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Gabonac Kris Silva izneo je utiske po dolasku u Partizan.

- Pre svega, hvala što ste me ugostili. Zaista sam srećan i uzbuđen što sam ovde. Osećam kao da se ovo konačno dešava. Kao što znate, bilo je već par prilika kada je moglo da se realizuje, ali se na kraju nije dogodilo. Zato mi je neizmerno drago što je sada sve gotovo - rekao je novi centar crno-belih.

Silva dolazi iz Fenerbahčea, a pre nego što je rešio da potpiše za Partizan posavetovao se sa Pi Džej Doužerom.

- Pre nego što sam doneo konačnu odluku, kontaktirao sam Pi Džej Doužera. Znamo se godinama, još sa koledža, i veliki smo prijatelji. Imao je samo najlepše reči o klubu i to mi je drastično olakšalo izbor. Pričali smo dugo, rekao mi je da je Beograd sjajan grad, da je kultura neverovatna, a za navijače je rekao da su čudesni. Rekao mi je: Pomalo su ludi, ali upravo to čini sve tako lepim i vrednim svakog truda.

Stefon Lazme bio je prvi igrač iz Gabona u Partizanu, koji je ujedno i uzor Krisu Silvi.

- O, čoveče, ovo je bukvalno kao da idem njegovim stopama. Od malih nogu, otkako sam prvi put uzeo košarkašku loptu u ruke, Lazme je bio nacrt i šablon košarke u mojoj zemlji. Nosititi dres koji je on nosio je ogromna čast, ali ujedno i veliki pritisak. Nadam se da ću doneti barem onoliko uzbuđenja koliko je on doneo, pa čak i više, i da ćemo zajedno stvoriti sjajne uspomene.

Šta navijači mogu da očekuju?

- Momci su već u punom takmičarskom ritmu, a moj zadatak je da uđem, pomognem i brzo shvatim zahteve stručnog štaba. Navijači od mene mogu da očekuju igrača koji igra ekstremno čvrsto. Kada kročim na parket, uvek se takmičim i na to sam bez izuzetka najponosniji. Zakucavanja, blokade, skokovi, to su stvari koje radim odlično, ali iznad svega stoji maksimalno zalaganje. Sa druge strane, van terena sam prilično miran, tih i opušten tip.

Imao je i poruku za njih.

- Pokušaću da prigrlim tu energiju sa tribina jer takva podrška podiže mentalitet i gura te stepenik više. Poruka za navijače? Samo budite uzbuđeni. Stvorićemo sjajne uspomene, ja sam sada tu.