Opasnost za Partizan: Baskonija se pojačava pred dolazak u Beograd, stiže dobro poznato ime!
Španski tim želi beg sa začelja evroligaške tabele.
Košarkaši Baskonije u 11. kolu Evrolige gostuju Partizanu (sreda, 20.45), a pred gostovanje crno-belima, uprava ovog kluba povukla je važan potez.
Tim iz Vitorije je postigao značajan iskorak u pregovorima sa letonskim asom Rolandsom Šmitsom, koji bi uskoro mogao da se iz Kine vrati na Stari kontinent.
Prema informacijama SER Vitorije, iskusni 31-godišnji centar, visok 208 centimetara, nalazi se u poodmaklim pregovorima sa Baskonijom, jer je "fenjeraš" Evrolige pre nekoliko nedelja uspostavio kontakt sa njim.
Letonac je od početka tekuće sezone upisao osam mečeva za Ningbo Roktetse u košarkaškoj eliti Kine, ali trenutno pregovara o raskidu ugovora ili transferu kako bi završio saradnju sa Kinezima i vratio se u Evroligu.
Novi trener Baskonije Velimir Perasović najavio je da su blizu dovođenja "petice", dok prema informacijama pomenutog medija, Ronalds je ime koje bi trebalo da pojača ekipu.
Letonac može da se pohvali impresivnim iskustvom u Evroligi, gde je odigrao 249 utakmica. Branio je boje Barselone od 2018. do 2022. godine, igrao za Žalgiris od 2022. do 2024, a potom i za Efes iz Istanbula, u čijem je timu bio od 2024. do 2026. godine.
Prethodne sezone, pod vođstvom Pabla Lasa u Istanbulu, imao je u proseku 6,7 poena i 3,1 uhvaćenu loptu, uz indeks korisnosti šest na 35 mečeva Evrolige.
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