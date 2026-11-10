Od velikog transfera do preporoda: Vidim sebe kao prvog napadača Zvezde!

Slobodno mogu da kažem da za dve godine sebe vidim kao prvog napadača Crvene zvezde ili nekog evropskog kluba, ističe momak koga su na Marakani platili oko dva miliona evra.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dobre partije u dresu Radničkog 1923 vratile su u prvi plan pitanje njegovog narednog koraka u karijeri Uroša Sremčevića. Mladi napadač ne krije da mu je povratak u Crvenu zvezdu jedna od velikih želja, ali su njegove ambicije mnogo šire.

Kragujevčanin je ove sezone već šest puta pogađao u Superligi, uz dve asistencije, čime je pokazao da bi mogao da opravda očekivanja koja su pratila njegov dolazak na Marakanu. Crveno-beli su u januaru 2024. godine za njegov transfer iz lučanske Mladosti izdvojili oko dva miliona evra, ali tada nije uspeo da izbori kontinuitet u prvom timu.

Sada, u razgovoru za „Sportski žurnal“, dvadesetogodišnjak je govorio o tome gde sebe vidi u bliskoj budućnosti i nije skrivao koliko visoko postavlja ciljeve.

- S obzirom na to da sam nepopravljivi optimista, slobodno mogu da kažem da za dve godine sebe vidim kao prvog napadača Crvene zvezde ili nekog evropskog kluba.

Njegova dalja sudbina mogla bi da zavisi i od dogovora dva kluba.

- Siguran sam da mogu da napravim nešto veliko ove sezone. Ako nastavim sa dobrim igrama, ostaje na Zvezdi i Radničkom 1923 da se dogovore. Svakako da bi mi bila velika čast da se vratim u Crvenu zvezdu i zaigram na stadionu ‘Rajko Mitić’.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Iako u Beogradu nije dobio priliku kakvu je priželjkivao, Sremčević ne smatra da je prerano napustio Lučane niti da je pogrešio što je prihvatio poziv crveno-belih.

- Zaista ne. Nisam bio previše mlad. Priča sa crveno-belima odvijala se u pravo vreme, morao sam da prođem kroz mnogo toga da bih postao bolji fudbaler. Imao sam od koga da učim u Crvenoj zvezdi i naravno da mi je to mnogo značilo.

Povratak u Kragujevac doneo mu je novu sredinu, ali i ulogu kakvu ranije nije imao.

- Posle pet godina sam se vratio u Kragujevac. Lepo je igrati u svom gradu, pogotovo što imam veliku i važnu ulogu u timu. Ljudi me ovde, naravno, prepoznaju. Stvarno vole sport, naročito fudbal. Videlo se to pre desetak dana kad smo mogli konačno da otvorimo kapije stadiona. Navijači su došli u velikom broju, po kišnom danu da nas podrže. Dokazali su da su fanatici.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Pored klupskih ambicija, Sremčević ima još jedan cilj koji bi mogao da obeleži naredni period njegove karijere. Srbija će 2027. godine, zajedno sa Albanijom, organizovati Evropsko prvenstvo za mlade, a napadač Radničkog želi da bude deo generacije koja će nastupiti na tom takmičenju.

Selektor Zoran Mirković ga nije uvrstio na spisak za novembarske provere protiv Severne Makedonije i Poljske, ali Sremčević veruje da bi nastavkom dobrih igara mogao da se nametne stručnom štabu.

- Naravno da imam veliku želju da nosim dres mlade reprezentacije. Velika je čast predstavljati svoju državu na velikom takmičenju kao što je Evropsko prvenstvo i to još u Srbiji. Na meni je da nastavim da radim, pružam dobre partije da bi selektor Zoran Mirković mogao da me zapazi i pozove.