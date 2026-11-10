Oglasio se i premijer Hrvatske nakon ubistva poznatog atletičara u zagrebačkoj bolnici
Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovo je danas komentarisao smrt pacijenta Kristiana Josipa Periša (32) u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu, istakavši da se na osnovu snimaka može videti da je reč o ubistvu.
- Po ovome što sam mogao videti, reč je o ubistvu mladog čoveka u bolnici pod nadležnošću gradske vlasti. Naravno, to ne može biti odgovornost gradonačelnika, ali da je obrnuto, verovatno bi se već radili protesti - rekao je Plenković prilikom dolaska u parlament.
Na opasku novinara da još nije utvrđeno da li je reč o ubistvu, Plenković je rekao:
- Pogledajte snimak.
Delove snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
Podsetimo, 32-godišnji Kristian Josip Periš preminuo je 21. oktobra u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru. Slučaj je izazvao veliko uznemirenje javnosti nakon što se pojavio snimak iz bolničke sobe na kojoj se vidi brutalno postupanje prema vezanom i bespomoćnom pacijentu. Prema navodima medija koji su imali uvid u snimak, više osoba ga je držalo, klečalo na njemu, pritiskalo mu jastukom glavu i udaralo ga. Nakon oko osam minuta, medicinski tehničari su mu proverili puls, a potom započeli reanimaciju. Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za njegovu smrt, a određen im je istražni zatvor u trajanju od mesec dana.
Podsećanja radi, Kristian Josip Periš bio je dobro poznato ime u sportskim krugovima,. Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu, gde je stekao zvanje magistra kineziologije, a tokom karijere radio je kao kondicioni trener i maser.
Godinama je uspešno nastupao za Atletski klub Agram u disciplinama bacanje kugle i diska. Već u prvoj sezoni osvojio je dve titule zimskog juniorskog prvaka Hrvatske, dok je poslednju takmičarsku sezonu, 2021. godine, završio sa tri seniorske bronzane medalje.
Dva puta je predstavljao hrvatsku reprezentaciju na svetskim prvenstvima za mlađe juniore. Posebno se isticao i radom sa osobama sa invaliditetom, kojima je posvetio veliki deo svoje trenerske karijere, a bio je uspešan i u paraobaranju ruke. Njegove kolege iz kluba oprostile su se od njega sa velikom tugom, ističući njegovu empatiju, posvećenost i ljudske kvalitete.
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