HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Jezivi detalji tragedije koja je potresla region

Regionalnu javnost duboko je potresao nezapamćeni skandal i tragedija u zagrebačkoj Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan” na Jankomiru, gde je pod sumnjivim okolnostima preminuo 32-godišnji pacijent bivši hrvatski atletičar Kristian Josip Periš.

Foto: Printskrin

Zbog sumnje da su počinili teško ubistvo, uhapšena su četiri medicinska tehničara kojima je određen jednomesecni pritvor, a u javnost su isplivali jezivi detalji sa nadzornih kamera iz bolničke sobe.

Prema informacijama koje prenose regionalni mediji, snimak sa nadzorne kamere iz sobe 11a traje nešto duže od osam minuta i prikazuje nezamislivu brutalnost bolničkog osoblja prema pacijentu čije su ruke i noge sve vreme bile vezane kaiševima za krevet.

U stravičnom mučenju učestvovalo je više osoba. Na samom početku snimka, medicinska sestra je nogom pritiskala pacijentovu desnu nogu, dok su ga trojica tehničara držala rukama. Agonija eskalira kada mu jedan od tehničara stavlja jastuk na glavu i kolenom seda na njegove grudi, dok se nesrećni mladić grčevito trza.

Iako je Perišu u međuvremenu data injekcija, a njegovi trzaji postajali sve slabiji, osoblje nije prestajalo sa torturom. Na snimku se jasno vidi kako jedan od tehničara brutalno, laktom sa velikim zamahom, udara vezanog mladića u grudi četiri do pet puta zaredom, dok ga drugi udara pesnicom držeći mu koleno na vratu. Svemu tome je prisustvovala i dežurna lekarka koja je u pojedinim trenucima tipkala po mobilnom telefonu, ali i pomagala pri vezivanju dodatnih kaiševa.

Najšokantniji detalj sa snimka beleži sam kraj ove osmominutne torture, kada se mladi medicinski tehničar, koji je prethodno udarao pacijenta, smeje i opušteno razgovara sa kolegama, oslanjajući se celom svojom težinom na Periševu glavu. Tek oko osmog minuta, kada je skinut jastuk sa mladićevog lica, osoblje je shvatilo da je on izgubio svest. Pokušana je reanimacija, ali bezuspešno.

Iako je bolnica prvobitno saopštila porodici da je mladić, inače sportista, preminuo od otkazivanja srca, preliminarni nalazi obdukcije otkrili su stravičnu istinu. Periš je imao brojne podlive, oguljotine kože, polomljena rebra, polomljenu grudnu kost, kao i edem pluća i mozga. Porodica je odmah posumnjala u zvaničnu verziju jer su na telu preminulog uočili modrice oko vrata i tragove krvi, što im je lekarka tada pravdala „posledicom intubacije”.

Posebno jezivu dimenziju slučaju daje podatak da je policija tog dana više puta intervenisala. Nesrećni mladić je pre nego što su ga primili u bolnicu preklinjao policajce i vikao: „Ne želim da uđem unutra, prošli put ste me gušili i vezali za krevet, ne želim da me doktori diraju, hoću da pričam samo sa policijom!

Istraga o ovom brutalnom zločinu je u toku, a javnost i udruženja širom regiona zahtevaju hitne odgovore na pitanje ko je sve unutar bolničkog sistema znao i zataškavao stravično nasilje iza zatvorenih vrata psihijatrije.





