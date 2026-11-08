HOROR U ATINI: Prolaznik otvorio kofer na trotoaru i unutra zatekao mrtvog čoveka

TELO muškarca pronađeno je večeras u koferu koji se nalazio na trotoaru u naselju Agios Panteleimonas, u centru Atine.

Foto: AP / Tanjug / Thanassis Stavrakis (STF)

Prema prvim informacijama, kofer je pronašao strani državljanin koji je osetio veoma intenzivan neprijatan miris, nakon čega je obavestio nadležne organe.

Policajci su stigli na raskrsnicu ulica Alkamenus i Harisis i tokom pregleda kofera utvrdili da se u njegovoj unutrašnjosti nalazi ljudsko telo.

Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα https://t.co/N1DEvOf8w9 — NEWS 24/7 (@News247gr) November 8, 2026

Na mesto događaja upućen je sudski veštak medicinske struke, koji treba da pregleda telo i prikupi dokaze kako bi se utvrdile okolnosti smrti.

Ovo nije prvo ovakvo otkriće u grčkoj presotnici.

Podsećamo, letos je u Atini takođe u koferu pronađeno telo jedne Škotlanđanke.

(Telegraf)

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