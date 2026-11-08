HOROR U ATINI: Prolaznik otvorio kofer na trotoaru i unutra zatekao mrtvog čoveka
TELO muškarca pronađeno je večeras u koferu koji se nalazio na trotoaru u naselju Agios Panteleimonas, u centru Atine.
Prema prvim informacijama, kofer je pronašao strani državljanin koji je osetio veoma intenzivan neprijatan miris, nakon čega je obavestio nadležne organe.
Policajci su stigli na raskrsnicu ulica Alkamenus i Harisis i tokom pregleda kofera utvrdili da se u njegovoj unutrašnjosti nalazi ljudsko telo.
Na mesto događaja upućen je sudski veštak medicinske struke, koji treba da pregleda telo i prikupi dokaze kako bi se utvrdile okolnosti smrti.
Ovo nije prvo ovakvo otkriće u grčkoj presotnici.
Podsećamo, letos je u Atini takođe u koferu pronađeno telo jedne Škotlanđanke.
(Telegraf)
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