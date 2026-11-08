„Zbog ovih stvari voli Bog Lalata svog“: Lalatović ponovo napravio šou posle pobede (VIDEO)

Raspoložen je bio strateg Pazaraca posle trijumfa nad Lučanima.

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Fudbaleri Novog Pazara savladali su Mladost iz Lučana sa 2:0 u 15. kolu Superlige Srbije, iako su gotovo sat vremena morali da igraju sa desetoricom, ali je posle utakmice u prvom planu bio njihov trener Nenad Lalatović.

Strateg Pazaraca je posle velike pobede održao konferenciju u svom prepoznatljivom maniru, uz poruku koja je brzo privukla pažnju.

- Nije lako kada ostanete bez Adema Ljajića, najboljeg igrača, kada igrate s igračem manje 70 minuta... Pokazali smo karakter. Taktički besprekorno smo napravili meč moji saradnici i ja, nastavili smo da meljemo protivnika i sa igračem manje. I samo Srbija da zna, zbog ovih stvari voli Bog Lalata svog, dali smo dva gola sa igračem manje. Ljubim vas - izjavio je Lalatović.

Njegova ekipa je do tri boda stigla uprkos tome što je od 31. minuta imala igrača manje. Tada je kapiten Adem Ljajić isključen direktnim crvenim kartonom, nakon što je ošamario Branka Jovićića, koji ga je prethodno duže vreme vukao za dres.

Sudija Stanko Ostraćanin nije imao dilemu, pa su domaći morali da nastave utakmicu bez svog kapitena. Ipak, to ih nije sprečilo da postignu dva gola i upišu pobedu koja je posebno obradovala Lalatovića.

Standings provided by Sofascore