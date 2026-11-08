Udarac za Bajern: Poznato do kad Manuel Nojer neće moći da brani!

BAJERN u narednom periodu mora bez važne karike u timu.

FOTO: Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

Iskusni golman Bavaraca, Manuel Nojer, povredio se na utakmici protiv Majnca u Bundesligi i morao je da izađe iz igre.

Poznato je stanje povrede 40-godišnjeg čuvara mreže, kao i to kad bi ponovo mogao da se nađe među stativama.

Kako se navodi, Nojer je zadovio delimično kidanje tetive na desnom stopalo, potvrdio je klub iz Minhena.

🚨 Manuel Neuer has sustained a partial tendon tear in his right foot, Bayern confirm. The goalkeeper will not be back before January. https://t.co/i2xzRPOXQI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2026

Nojer se pre januara neće vratiti na teren i u tom periodu gol šampiona Nemačke bi trebalo da čuva Jonas Urbig.

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