Udarac za Bajern: Poznato do kad Manuel Nojer neće moći da brani!
BAJERN u narednom periodu mora bez važne karike u timu.
Iskusni golman Bavaraca, Manuel Nojer, povredio se na utakmici protiv Majnca u Bundesligi i morao je da izađe iz igre.
Poznato je stanje povrede 40-godišnjeg čuvara mreže, kao i to kad bi ponovo mogao da se nađe među stativama.
Kako se navodi, Nojer je zadovio delimično kidanje tetive na desnom stopalo, potvrdio je klub iz Minhena.
Nojer se pre januara neće vratiti na teren i u tom periodu gol šampiona Nemačke bi trebalo da čuva Jonas Urbig.
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