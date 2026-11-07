Bajern se ne zaustavlja: Pobeda u senci povrede kapitena! Dortmund slomio debitanta! (VIDEO)

Hari Kejn dvostruki asistent u trijumfu tima iz Minhena na gostovanju Majncu.

AP Photo/Michael Probst

Fudbaleri Bajerna pobedili su večeras u gostima ekipu Majnca rezultatom 2:1 (1:0) u devetom kolu Bundeslige.

Golove za Bajern postigli su Džošua Kimih u 14. i Lenart Karl u 57. minutu. Jedini strelac za domaći tim bio je Filip Titc u 90+3. minutu.

Meč je ostao u senci povrede kapitena Manuela Nojera, koga je ispred mreže u samom finišu poluvremena, na isteku 45. minuta zamenio rezervni golman Jonas Urbig.

AP Photo/Michael Probst

Trka za titulu se zahuktava, pošto je Borusija savladala u Dortmundu debitanta Elverzberg sa 2:1. Oba gola za Borusiju dao je Feliks Nmeča u 55. i 71. minutu. Jedini strelac za goste na "Signal Iduna parku" bio je Noel Futkoj u 81. minutu.

Lajpcig je na svom terenu savladao Augsburg sa 5:2, ali bez srpskog reprezentativca Andrije Maksimovića, koji je ceo meč odgledao sa klupe za rezervne igrače.

U ostalim mečevima, Paderborn i Ajntraht Frankfurt odigrali bez pobednika, 2:2.

Prvo mesto na tabeli Bundeslige drži Bajern sa 21 bodom, koliko ima i drugoplasirana Borusija iz Dortmunda. Lajpcig je trećeplasiran sa 18 bodova.

BUNDESLIGA – 9. KOLO

Petak

Hamburger - Borusija Menhengladbah 3:1 (1:1)

/Muhajm 11, Nanđa 59, Gronbek 70 - Hak 44/

Subota

Borusija Dortmund - Elverzberg 2:1 (0:0)

/Nmeča 55, 71 - Futko 81/

Majnc - Bajern Minhen 1:2 (0:1)

/Tic 90+3 - Kimih 14, Karl 57/

Paderborn - Ajntraht Frankfurt 2:2 (1:1)

/Obermajer 45+1, Piringer 73. pen - Burkart 23, 90+3/

Lajpcig - Augzburg 5:2 (3:1)

/Banzuzi 33, Enkunku 35, Raum 45+2, Romulo 60, Baumgartner 66 - Kade 1. Ogundu 90+2/

Štutgart - Verder 18.30

Nedelja

Keln - Bajer Leverkuzen 15.30

Frajburg - Union Berlin 17.30

Hofenhajm - Šalke 19.30

Standings provided by Sofascore