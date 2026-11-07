DIREKTOR BAJNENSA DAO OSTAVKU: Kajzer Ng napušta kompaniju nakon hakerske krađe od 6,3 milijardi dolara

KOMPANIJA Bajnens (Binance), najveća svetska platforma za trgovinu kriptovalutama, saopštila je da njen finansijski direktor Kajzer Ng napušta tu funkciju, a da će ga na tom mestu naslediti Džastin Jek, samo nekoliko dana nakon što su hakeri sa platforme ukrali kriptovalute vredne 6,3 milijarde dolara.

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- Kajzer Ng je odlučio da započne novi poduhvat nakon više od pet godina u Bajnensu, sa planom tranzicije koji je sproveden u poslednjih šest meseci. Želimo mu sve najbolje u njegovom sledećem poglavlju - saopštila je kopredsednica kompanije Ji He, prenosi Blumberg.

Ng se kompaniji pridružio u januaru 2022. godine, a pre toga je oko pet godina radio u drugoj kripto-berzi Kraken.

Njegov naslednik Džastin Jek prethodno je obavljao funkciju potpredsednika za finansije u kompaniji "Airwallex", koja se bavi platnim uslugama.

- Oduševljen sam što preuzimam funkciju finansijskog direktora u Bajnensu. Radujem se vođenju finansijskog sektora kompanije dok nastavljamo odgovorno širenje poslovanja i ostvarivanje naše globalne misije - naveo je Jek u saopštenju.

Kompanija je ranije saopštila da su hakeri prošle nedelje ukrali 6,3 milijarde dolara u kriptovalutama, što je opisano kao najveća krađa u istoriji te industrije.

Američki Federalni istražni biro (FBI) saopštio je 31. oktobra da iza napada stoji Severna Koreja.

Bajnens je nakon napada saopštio da je nadoknadio oko 90 odsto ukradenih sredstava i da nastavlja aktivnosti kako bi u potpunosti obeštetio korisnike.

Napadi na kripto-platforme predstavljaju sve veći bezbednosni izazov za industriju koja poslednjih godina beleži širenje na globalnom finansijskom tržištu, navodi američka agencija.