Tuhel precrtao zvezdu Čelsija, objasnio zbog čega

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel objavio je spisak igrača za predstojeće utakmice Lige nacija protiv Hrvatske i Španije, a najveće iznenađenje predstavlja izostanak Kola Palmera.

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Napadač Čelsija ponovo nije dobio poziv u nacionalni tim, baš kao ni tokom oktobarskog okupljanja. Poslednji put je dres Engleske nosio u martu, kada je nastupio u prijateljskom susretu protiv Japana. Do sada je zabeležio 14 nastupa za reprezentaciju.

Iako je standardni član Čelsija i prošle nedelje se upisao u strelce u pobedi nad Mančester junajtedom, pogodivši sa bele tačke, Palmer očigledno nije ubedio selektora da zaslužuje mesto među izabranicima.

Tuhel je odluku obrazložio time da engleski tim već ima dovoljno rešenja na poziciji ofanzivnog veziste, ali je istakao da Palmer nije dovoljno iskoristio prethodne prilike da se nametne.

- Imamo dovoljno igrača koji mogu da igraju na poziciji desetke i ostaćemo pri fudbalerima koji su bili na prethodnom okupljanju, jer smo bili zadovoljni sa dve i po nedelje koje smo proveli zajedno. Imamo i novog igrača, Džoša Kinga, ali želim da ga vidim na oba krila. On je dodatna opcija i može da igra na sve četiri pozicije u napadu.

- Pretpostavljam da svi očajnički žele da igraju za Englesku, a Kol nije izuzetak. Sada govorimo o igraču koji nije na okupljanju. Važno je ono što radite kada ste u reprezentaciji, a prošli put sam rekao da propušta previše prilika da se dokaže — objasnio je nemački stručnjak.

Među novim imenima na spisku nalaze se Džoš King iz Fulama i Džob Belingem iz Borusije Dortmund. Mlađi brat Džuda Belingema tako će dobiti priliku da se priključi starijem bratu u nacionalnom timu. Ukoliko obojica zaigraju, mogli bi da postanu prvi par braće koji je nastupio za Englesku još od Garija i Fila Nevila.

Engleska se trenutno nalazi na drugom mestu grupe A3 Lige nacija, iza Španije, sa učinkom od tri pobede i jednog poraza. Jedan bod iz preostala dva susreta biće dovoljan da obezbedi plasman u četvrtfinale, koje će se igrati u martu naredne godine. Pobednici četvrtfinalnih duela izboriće mesto na završnom turniru Lige nacija, zakazanom za jun.