Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

07. 11. 2026. u 10:19

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Yasin AKGUL / AFP / Profimedia

Subota

17.00 Galatasaraj - Amedspor 1 (1.40)
21.05 PSŽ - Troa 1&|1+&2+ (1.40)
21.30 Sporting - Moreirense 1 (1.15)

Ukupna kvota: 2.25

Danas verujemo u najveće favorite, tipujemo fikseve na Galatu i Sporting koji ne bi smeli imati poteškoća pred svojim navijačima, a uz to dodajemo rutinski trijumf moćnih Parižana koji se rapidno uspinju na tabeli Lige 1.

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