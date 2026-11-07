Grobari zabrinuti! Hejs se pojavio u Areni sa imobilisanom rukom! (FOTO)
Košarkaši Partizana ostvarili su ubedljivu pobedu protiv Makabija iz Tel Aviva (88:67), ali je jedan detalj van terena privukao posebnu pažnju navijača crno-belih.
Kevarijus Hejs, koji zbog povrede ramena nije mogao da pomogne saigračima na parketu, bio je prisutan u Beogradskoj areni i pratio utakmicu, pružajući podršku ekipi.
Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da se centar Partizana pojavio sa imobilisanom levom rukom.
Podsetimo, Partizan je pred duel sa izraelskim predstavnikom potvrdio da Hejs neće biti u sastavu zbog problema sa ramenom. Klub je tada saopštio da će njegovo zdravstveno stanje biti pažljivo praćeno i ponovo procenjeno pred narednu utakmicu u Evroligi.
Hejsov izostanak predstavljao je dodatni problem za trenera Đoana Penjaroju, koji je već imao kadrovskih poteškoća na centarskoj poziciji.
Amerikanac je ove sezone jedan od važnijih igrača u reketu crno-belih, a u dosadašnjem delu Evrolige beležio je prosečno 9,1 poen i četiri skoka po utakmici.
Za sada nema novih zvaničnih informacija o dužini njegovog odsustva, pa navijači Partizana sa nestrpljenjem čekaju naredne vesti o njegovom oporavku.
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