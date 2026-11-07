NEOČEKIVANA SREĆA ILI KRIVIČNA ODGOVORNOST: Evo gde može da vas odvede novac koji ste pronašli na ulici i stavili u džep!

NOVČANICA pronađena na trotoaru ili novčanik pun para mnogima deluju kao neočekivana sreća. Međutim, ono što izgleda kao bezazlen pronalazak u Srbiji može da dovede i do krivične odgovornosti.

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Kada neko pronađe novac na ulici, često pomisli da je imao sreće i da pronađeni iznos može slobodno da zadrži. Ipak, prema zakonima Srbije, pronađeni novac ne postaje automatski vlasništvo osobe koja ga je pronašla.

Krivični zakonik Republike Srbije, u članu 207, predviđa odgovornost za utaju pronađene stvari. Prema ovoj odredbi, osoba koja tuđu pokretnu stvar koju je pronašla protivpravno prisvoji, sa namerom da sebi ili drugome pribavi imovinsku korist, može biti kažnjena novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Šta treba da uradite ako pronađete novac?

Ukoliko na ulici pronađete novac ili novčanik, najsigurnije je da pronalazak prijavite policiji i predate pronađene stvari.

Prema članu 103 Zakona o policiji, policijski službenik dužan je da primi pronađeni novac i dragocenosti, sačini zapisnik i nalazaču izda potvrdu o prijemu.

Policija zatim preduzima mere kako bi pronašla vlasnika i vratila mu izgubljenu imovinu.

A šta ako se vlasnik nikada ne pojavi?

Mnogi veruju da novac automatski pripada nalazaču ukoliko se vlasnik ne javi. Međutim, to nije tako.

Prema pravilima o postupanju sa pronađenim stvarima, policija objavljuje oglas kojim poziva vlasnika da se javi. Ako se u propisanom roku od godinu dana niko ne javi, pronađena imovina, odnosno novac od njene prodaje, može postati državna svojina.

Važno je naglasiti da samo podizanje novčanice sa zemlje nije automatski krivično delo. Za utaju je potrebno da postoje zakonom propisani elementi, uključujući nameru protivpravnog prisvajanja radi pribavljanja imovinske koristi.

Zato, sledeći put kada ugledate novac na trotoaru, imajte na umu da tuđi gubitak ne mora da bude vaša sreća. Neoprezna odluka mogla bi da ima mnogo ozbiljnije posledice od vrednosti pronađene novčanice.

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