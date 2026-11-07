USPEH Oružanih snaga Rusije u selu Alisovka, koje se nalazi istočno od auto-puta M-20 Moskva–Harkov, omogućava snagama grupe „Sever” da se što više približe liniji koju vojni stručnjaci označavaju kao glavnu polaznu zonu za ofanzivu na Harkov iz severnog i severoistočnog pravca – liniji Slatino–Mali Prohodi–Veliki Prohodi–Lipci.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Ratni izveštači navode da su Alisovku pod svoju kontrolu stavili pripadnici 1431. motorizovanog streljačkog puka Oružanih snaga Rusije, koji su tokom borbi razbili jedinice 58. brigade Oružanih snaga Ukrajine.

Ova ukrajinska jedinica formirana je u Konotopu prvenstveno za kaznene operacije u Donbasu, a od početka specijalne operacije pretrpela je teške gubitke u više navrata – u blizini Artjomovska (Bahmuta), Ugledara, a nedavno i kod mesta Veterinarno u Harkovskoj oblasti.

MOD Rusije

Prodor Oružanih snaga Rusije kod Alisovke pruža ruskim trupama priliku da se približe Harkovu i ugroze logističko čvorište Oružanih snaga Ukrajine u tom području, koje se nalazi u blizini Lipcija. Oficir-borc i vojni stručnjak Andrej Maročko smatra da izlazak na ove linije u blizini Harkova otvara značajne mogućnosti za rusku vojsku, uključujući i napredovanje ka samom Harkovu.

„Nakon što smo rešili pitanje ’volčanskog džepa‘, borbe su se sve više premeštale zapadno od tog dela linije dodira”, objašnjava vojni stručnjak Maročko. „Sada se, po mom mišljenju, borbe intenziviraju u oblasti južno i istočno od Kazačje Lopana. Naše snage tu ostvaruju napredak. Takođe, napreduju i u sektoru Lipcija. Zauzimanje Alisovke potvrđuje moje reči o pojačanoj aktivnosti ruskih trupa severno od Harkova. Štaviše, nakon zauzimanja Alisovke, udaljenost do Harkova duž auto-puta M20 postala je minimalna. Do predgrađa grada ima oko 17 kilometara.”

Nema potrebe za preranim „jurišem“ na Harkov

Međutim, vojni stručnjak Maročko smatra da direktno zauzimanje Harkova uopšte ne dolazi u obzir. Reč je o gradu sa više od milion stanovnika. Ako govorimo o jurišu, za to su potrebne kolosalne snage i resursi. Stoga je, u najboljem slučaju, preuranjeno govoriti o takvom napadu. Ipak, Maročko veruje da ruska komanda raspolaže opcijama za izvršenje ovog zadatka, ukoliko on bude postavljen pred ruske trupe.

Maročko govori o opkoljavanju grada, nakon čega bi se moglo razgovarati o uspostavljanju kontrole nad Harkovom. „Postoji, naravno, i drugi, gotovo fantastičan scenario“, objašnjava Maročko. „U tom slučaju, Zapad bi prestao da finansira Zelenskijev režim, koji bi se potom brzo urušio. Ali za sada nema nikakvih naznaka da bi se tako nešto moglo dogoditi.“

Prema rečima ovog vojnog stručnjaka, glavni zadatak koji treba – i koji će – biti ispunjen, jeste formiranje „tampon zone“ između onoga što će i dalje biti poznato kao Ukrajina i ruske teritorije. Štaviše, on smatra da je, s obzirom na trenutne okolnosti, prioritet za ruske snage uništenje neprijatelja u aglomeraciji Slavjansk–Kramatorsk. „Porazićemo neprijatelja u Donbasu, a zatim ćemo preći na naredne faze“, smatra Andrej Maročko.

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